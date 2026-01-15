Paul Tabinas je novi igrač Dinama

Podijeli :

via Guliver

Dinamo je danas predstavio novo zimsko pojačanje, a riječ je o donedavnom igraču Vukovara Paulu Bismarcku Tabinasu (23). Ranije smo pisali o ovom transferu, a Modri su danas službeno predstavili Filipinca.

Filipinski reprezentativac nedavno je udaljen iz sastava Vukovara jer nije želio produljiti ugovor koji mu istječe krajem lipnja, a Dinamo je zato odlučio ubrzati posao i dovesti ga odmah, iako je prvotno planirao transfer po isteku ugovora. Razlog žurbe leži i u problemima na poziciji desnog beka, nakon teške ozljede Morisa Valičnića.

– Ovo je za mene veliki dan i jako sam sretan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i čast mi je igrati za najbolji hrvatski klub. Dat ću sve od sebe za momčad – poručio je Tabinas, istaknuvši disciplinu, rad i brzinu kao svoje glavne adute, uz sklonost uključivanju u napadačke akcije.

Dodajmo da je Tabinas ove sezone odigrao devet utakmica za Vukovar u SHNL-u, te je na terenu proveo ukupno 506 minuta. Filipinac rođen u Japanu igra na poziciji desnog beka, a u hrvatski nogomet je stigao iz Japana.