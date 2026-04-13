Past će nova smjena u HNL-u?

Nogomet 13. tra 202612:58 0 komentara
NK Istra 1961

Sprema se nova promjena u našem prvenstvu.

Nakon što je povezala dvije prvenstvene pobjede tek drugi put ove sezone, Istra je nakon reprezentativne stanke ponovno zapala u probleme.

Prvo je Istra pretrpjela poraz od Hajduka, a zatim je u subotu izgubila i od Lokomotive 2:0. Navijači kao glavnog krivca za pad forme vide španjolskog trenera Oriola Rieru.

Na stadionu Aldo Drosina i u njegovoj okolici pojavili su se grafiti s porukom: “Riera, od*ebi”, objavio je Regional Express. Glas Istre navodi kako se u klubu očekuje i službena odluka o njegovoj smjeni te da nije pitanje hoće li dobiti otkaz, već kad.

