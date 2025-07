‘Pašalić se želi vratiti u Hajduk, to je sigurno, ali…’

Podijeli :

Njegov agent potvrdio je želju za povratkom na Poljud.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić povezivao se s mnogo klubova ovog ljeta, ali na kraju je veznjak produžio vjernost Atalanti na još tri godine.

Ipak, njegov menadžer Marko Naletilić potvrdio je da Pašalić ima veliku želju vratiti se u Hajduk, ali ne još.

“Mario se želi vratiti u Hajduk. To je apsolutno sigurno, ali u ovom trenutku je prerano. Sad to nije bilo realno, ali jednog dana će se vratiti. To je sigurno. Kad odradi ugovor s Atalantom, planira se vratiti. Takav mu je plan od samog početka i ima nevjerojatnu želju da opet zaigra na Poljudu u dresu Hajduka i da doma završi karijeru. Siguran sam da će se to i dogoditi”, kazao je Naletilić za tportal.

Komentirao je i interes za Pašalića.

“Ne bih želio imenovati klubove koji su tražili Marija ovog ljeta, posebice ne klubove s kojima imam jako dobre odnose. Siguran sam da bi se mnogi šokirali kad bih sad ovako otvoreno rekao što je Mario odbio, odnosno koje je klubove odbio. Nema puno igrača koji su spremni odbiti takvu financijsku razliku tijekom tri godine samo da ostanu u Atalanti.

Također, oni koji su tražili Marija tradicionalno su puno veći klubovi od Atalante. Svi su mu oni nudili puno bolje financijske uvjete, ali sve je to odbio jer mu odgovara život u Bergamu. Nisam sreo puno igrača koji bi bili spremni odbiti toliki novac koji je odbio Mario.”

