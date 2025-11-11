Pao otkaz u Dinamu?! Evo koji trener odlazi iz Maksimira

Napušta Maksimirsku 128.
Dinamo prolazi kroz rezultatsku krizu, a sve su i glasnije priče oko smjene trenera Marija Kovačevića iako i mi prema neslužbenim informacijama doznajemo da od toga zasad neće biti ništa.
No, jedan otkaz u Maksimiru je navodno pao. Dinamo će napustiti kondicijski trener Vlatko Vučetić.
Kako je potvrđeno tportalu, osobni trener Luke Modrića više nije član stožera Marija Kovačevića te odlazi iz Maksimira.
