Pao otkaz u Dinamu?! Evo koji trener odlazi iz Maksimira

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo

Napušta Maksimirsku 128.

Dinamo prolazi kroz rezultatsku krizu, a sve su i glasnije priče oko smjene trenera Marija Kovačevića iako i mi prema neslužbenim informacijama doznajemo da od toga zasad neće biti ništa.

No, jedan otkaz u Maksimiru je navodno pao. Dinamo će napustiti kondicijski trener Vlatko Vučetić.

Kako je potvrđeno tportalu, osobni trener Luke Modrića više nije član stožera Marija Kovačevića te odlazi iz Maksimira.