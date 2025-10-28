Pamić za SK: Kovačević je pogriješio protiv Vukovara, evo zašto!

Podijeli :

U posljednjem susretu 11. kola SuperSport HNL-a Vukovar 1991 priredio je senzaciju i u Vinkovcima srušio Dinamo 1:0 pogotkom Jakova Puljića u 54. minuti. Bio je to treći ligaški poraz Modrih ove sezone i druga pobjeda novaka iz Vukovara, a reakcije na iznenađujući rasplet ne prestaju.

Sugovornik Sport Kluba bio je Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i danas trener NK Karlovca, koji je bez dlake na jeziku analizirao utakmicu, poteze trenera Marija Kovačevića i aktualni trenutak Dinama. Pamić je pohvalio Kovačevića kao stručnjaka, ali istodobno otvoreno poručio – “Kova je pogriješio!”

Kako komentirate poraz Dinama od Vukovara?

“A dobro, da, da… Znači, kad trener napravi neki potez koji je on napravio, procjenjuje da će ta momčad uspjeti vjerojatno pobijediti utakmicu, i to bez ključnog igrača koji je izuzetno bitan za momčad. Međutim, nije tu samo Mišić bio, bilo je tu još igrača koji su ispremiješani. Držim da to ne bi trebao biti problem kvalitativno kad igraš s Vukovarom.

Jednostavno, Vukovar je dobro odgovorio. Dinamo je bio totalno neaktivan. Međutim, ako ćemo pogledati Dinamo u svim utakmicama, najbolje je odigrao utakmicu, po meni, protiv Fenerbahčea, gdje je bilo prostora – u Europi. Sve ostale utakmice, i u domaćem prvenstvu, to su sve teške pobjede.”

Da li uzmemo prošlo kolo s Osijekom, ili probleme s Lokomotivom, pa sada s Vukovarom – to su sve utakmice kad Dinamo treba napasti. Imaju to sve ekipe na svijetu, da se razumijemo, ali Dinamo posebno. Dinamo je išao u jedan rizik. Idem sad malo na široko, ako ne smeta… Dinamo je preuzeo još jedan rizik time što je promijenio cijelu momčad.

Možemo govoriti o talentu i svemu, i taj Dinamo nam se u nekim utakmicama svidio. Međutim, mi još uvijek ne znamo jesu li ti igrači pobjednici. Još nisu dokazali da znaju odgovoriti na teške situacije. Tu sada dolazi do izražaja ta mladost, pogotovo kad nema Mišića, a da ne govorimo o prošloj i pretprošloj sezoni. Ne možemo nabrojati sve – Baturina, Petković…

Pa ja bih samo rekao – Baturina i Petković! Ademi više nije radio razliku, ali budimo realni – kad imaš jednog Ademija pored sebe, drugačija je igra Dinama, pa i kad je onaj pored njega slabiji. Dakle, Dinamo sada ima ta dva napadača koji igraju prema naprijed – Belju i Kulenovića – ali kad je bilo gusto, Baturina i Petković znali su rješavati utakmice.

Ok, Beljo je dobar igrač, ali Beljo ne rješava utakmice! Beljo može zabiti gol, sve to stoji, ali kako da ja usporedim Petkovića i Belju? Sve u redu, ali to trenutno ne možemo usporediti, pogotovo kad su prostori suženi i kad fali kreacije.”

Vi ste također bili napadač građen slično kao Beljo, visok i jak u skoku. Koja je najveća razlika između Belje i Petkovića?

“Ja sam bio bolji tehničar i volio sam podvaliti loptu suigraču. Gledajte, Dinamo nema problem samo u veznom redu – Dinamo očigledno ima problem svugdje! A što se tiče kreacije igre, treba reći da je ipak prošlo nešto vremena da dobijemo odgovore koliko može ovaj Dinamo. Evidentno je da se vrlo teško snalaze. Počeli su s ritmom utakmica četvrtak–nedjelja – to je novitet i za trenera koji mora ispremiješati momčad, procijeniti koga odmoriti i slično.

Kovačević je po meni odličan trener, neću sad o tome – možda sad ljudi nisu zadovoljni s njim – ja imam neko svoje mišljenje. Ali treba se snaći, nisu samo igrači ušli u ritam. No, ajmo reći da je Kovačević jučer pogriješio, a evo zašto; Dinamo je izgubio dvoboj, a da je išao s najjačim igračima, s nekom standardnom momčadi, što ja osobno mislim da bi bilo poželjno jer u četvrtak ne igraju u Europi – pobijedili bi.

E sad, zašto je Kovačević odlučio tako – da li da smiri svlačionicu i zadovolji igrače koji manje igraju – ne znam. Međutim, to je Dinamo! Ne možeš nekomu udovoljavati samo zato jer je, karikiram, menadžer nekom igraču taj i taj, ili zato što je netko nezadovoljan pa ga staviš igrati.

Igrač koji je nezadovoljan tri tjedna, a onda ga staviš igrati – taj neće biti na nivou. Primjer je ova utakmica. Dinamo je jučer pokazao totalnu neaktivnost i totalnu nemoć. A da ne govorimo o tome da je Dinamo dopustio Vukovaru pet šansi! U niti jednom segmentu Dinamo nije funkcionirao.”

No, Dinamo fenomenalno stoji u Europskoj ligi, a ipak je ovo nova momčad s dvadeset igrača koji se još uigravaju?

“Tako je. Ja to sve donekle razumijem, međutim, vrlo je teško objasniti poraz od Vukovara. Ima takvih dana, ali se to dogodilo vrlo brzo nakon Lokomotive. Specifično je što je Kovačević baš sada odlučio toliko mijenjati prvu postavu, a budimo realni – nema taj luksuz u prvenstvu jer nema bodovnu prednost.

Dakle, o tome se može razgovarati, ali kad izgubiš od Vukovara – bez da ikoga podcjenjujem – jer razlika u kvaliteti i, naravno, budžetu je vidljiva, onda to nije dobro. Vrijeme će pokazati je li Dinamo pogodio sa svim pojačanjima. Ponavljam, trebat će vremena da se uigraju.”

Puno puta se pokazalo da veliki klubovi gube prvenstva na tzv. malim utakmicama. Hoće li gubitak ova tri boda Dinamo dugo pamtiti?

“Ja bih rekao jasno i glasno – Kova je jučer pogriješio! Ne znam kako Kovačević razmišlja, ali ja osobno, kao trener, nikad ne bih imao taj stav da u situaciji kad ti Hajduk bježi tri boda sebi dozvoliš ovakav luksuz s miješanjem momčadi. Uz dodatak da je prije 20 dana upisao poraz od Lokomotive – i onda protiv Vukovara ideš u tako veliki rizik!”

Priznao je Kovačević nakon utakmice da je pogriješio s Mišićem?

“Je li to samo Mišić ili još tri igrača? Iskreno, ja sam vidio vrlo lošu obranu, vrlo propusnu obranu. Nije baš bajna situacija – sigurno mu nije ugodno.”

Vi znate kao trener koliko to zna biti neugodno. Sami ste rekli, događaju se porazi i velikim favoritima?

“Jasno mi je, ne treba očekivati pobjedu u svakoj utakmici i ne treba se osvrtati na to što ljudi pričaju. Treba samo analizirati to što ti se dogodilo i ići dalje. Ideš dalje da ne ponoviš više takvu grešku. Grešaka će biti – jednom pogriješi trener, drugi put igrač, pa onda drugi, i to tako ide. Međutim, Dinamo je klub visokog ranga u Europi. Trebao bi trener znati prioritete, a to bi im trebalo biti hrvatsko prvenstvo, pogotovo uz ovakav Hajduk.

Ponavljam, i ta prilagodba trenera mora biti brža što se tiče ritma Europe i prvenstva, znači tog ritma utakmica u tjednu i vikendom.”

No, kako god se okrene, Dinamo jako dobro gura u Europi?

“Svakako gura dobro! Na kraju krajeva, bez obzira na poraze u HNL-u, može misliti tko što hoće, ali Dinamo je od devet bodova uzeo sedam. Dakle, taj rezultat nije loš, ne bih ja to potencirao. Ja osobno smatram da je tu samo bila greška u pristupu protiv Vukovara i procjeni trenera. Treba postojati određeni respekt prema tom treneru, protivničkom i igračima Vukovara, koji su bili dodatno motivirani – što je sasvim normalno.

No eto, Kovačević je pogriješio i malo je promašio u pripremi utakmice – i sad moraju dalje. Eto, to je moje mišljenje.”