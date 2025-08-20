Palikuča za SK komentirao Rijeku: ‘Ostvarili su najvažniji cilj, a još uvijek ima vremena za naslov’

Podijeli :

Rijeka je ove godine napravila jako veliki uspjeh što se rezultata tiče. Prošle sezone osvojila je duplu krunu, a ove dohvatila jesen u Europi na koju je čekala pet godina. U prvenstvu startala je sa pobjedom nad Slaven Belupom, a nakon toga upisala remi sa Osijekom i poraz od Dinama. Za vodećim dvojcem Dinamom i Hajdukom, koji su osvojili maksimalnih 9 bodova zaostaje 5 bodova.

Međutim, sezona je tek počela i svašta se može dogoditi. Uglavnom, sastav Radomira Đalovića igrat će tri natjecanja – prvenstvo, Kup i Europsku ili Konferencijsku ligu (ovisno kako će rezultatski proći protiv PAOK-a).

Robert Palikuča, bivši sportski direktor Rijeke je za Sport Klub analizirao Rijeku na startu HNL-a. Dotaknuo se posljednjeg prvenstvenog nastupa protiv Dinama, povratka Europe na Rujevicu, PAOK-a s kojim je čak prije igrala i kluba općenito (koliko se promijenio nakon njegovog odlaska).

Kako ste vidjeli početak Rijeke u HNL-u (4 osvojena boda nakon tri odigrana meča)?

“Start je solidan zato što je Rijeka izgubila važne igrače i ima igrače na izlaznim vratima tijekom ljeta. Tu je puno faktora, a u Europi krenula je od 2. pretkola Lige prvaka. To je vrlo rano i u ovom ritmu igra dvije utakmice tjedno dok su momčad i igrači vrlo aktivni na tržištu. Protiv Ludogoreca bilo je jako nesretno i mislim da je Rijeka imala realnu šansu za prolaz. U tom srazu nije bilo favorita i šteta za ispadanje, ali Shelbourne je jako dobro riješen u uzvratu.

U prvenstvu dosta se namučila. Nije lako rano početi u Europi pa onda ulaziti u prvenstvo jer se momčadi tek stvaraju. U pristupu je jako dobra i čvrsta te joj nedostaje još neki igrač u rosteru. Vjerujem da će se posložiti do početka rujna, iako su neki igrači na izlaznim vratima. Što se utakmica tiče, nije uspjela odigrati na razini da je 90 minuta bila u intenzitetu koji je na neki način bio ključan prošle sezone. Protiv Dinama nije se uspjela osloboditi zbog pritiska u prvom poluvremenu, a u drugom mogla se vratiti sa igrom i prilikama te izvući barem bod. Rijeci treba vremena, ali sigurno će biti dobra i boriti se za naslov.”

Je li u posljednjem prvenstvenom nastupu Rijeka lako pokleknula s obzirom da je Dinamo zabio dva gola u prvom poluvremenu?

“Nije. Da je, onda bi doživjela još veći poraz. Stvarno se pokušala vratiti kroz veći posjed i agresivnost. Ovo ljeto prati je da je u utakmicama imala faze, gdje nije bilo maksimalnog intenziteta koji ju je označavao u zadnjim mjesecima. Ulaziš u pripreme i pri tome su te ključni igrači napustili. Dalje te napuštaju kroz pripreme i kroz početak sezone. Za Rijeku to nije nepoznato i ako ćemo biti realni, ostvaren je veliki uspjeh za klub i europski nogomet. Osigurana je Konferencijska liga i to je odlično za hrvatski nogomet jer imamo dva predstavnika. Ovo ljetno razdoblje bilo je uspješno za Rijeku.”

Spomenuli ste Konferencijsku ligu, ali ono što veseli navijače i ljubitelje Rijeke je da se Europa vratila na Rujevicu nakon pet godina izbivanja. Isto tako imamo dva naša predstavnika u Europi (isto poslije pet godina).

“Dinamo i Rijeka su jedina dva kluba, koja su konstantna u Europi. Primarno je bio Dinamo, ali ne znam je li Hrvatska ikada imala tri predstavnika. Po meni, najvažniji cilj za Rijeku je ostvaren. Osigurana je europska jesen i to je bilo važno zbog financija te emotivno za igrače i navijače. Isto tako važno je za hrvatski nogomet zbog koeficijenta. Šanse da Rijeka skupi bodove su ogromne. Osim koeficijenta, poboljšat će se proračun. Drugi cilj je posložiti roster, a trener Đalović ima dosta opcija da bi sezona bila uspješna.”

Rijeka može dohvatiti čak Europsku ligu jer ovaj tjedan ima prvi sraz play-off runde (suparnik je PAOK s kojim se prije četiri godine sastala u borbi za Konferencijsku ligu i to je također bio play-off).

“Prije četiri godine Rijeka je u Solunu vodila 1:0. Bila je jako agresivna i kompaktna te je više išla na timski duh. Imala je kvalitetu, ali nije imala sredstva da probije njihov blok. Tomić je bio trener i posložio je ekipu u obrambenom bloku. PAOK je izjednačio u samoj završnici, odnosno autogolom Galešića. Bio je jako nesretan trenutak, a Rijeka bi išla sa pobjedom da se to nije dogodilo.

Isto tako bilo je dosta mladih igrača u toj utakmici, a u uzvratu PAOK je zasluženo pobijedio na Rujevici i Rijeka je izgubila od bolje momčadi. PAOK nije lako prošao Wolfsberger i još se namučio u obje utakmice. To je momčad, koja jako voli loptu i ima trenera, koji posloži da igra atraktivan nogomet sa posjedom lopte. Rijeka će svakako tražiti dobar rezultat na Rujevici da bi u Solunu mogla proći. Iako se sve rješava u uzvratu, Rijeka će trebati što bolji rezultat.”

Koliko se Rijeka financijski i rezultatski promijenila otkako ste prije tri godine otišli sa mjesta sportskog direktora?

“Mislim da je financijski slična razina, a način djelovanja ostao je isti. Ima jedan dio proračuna da osigura, a drugi se rješava kroz Europu i transfere igrača. Donose se odluke te intenzivno raspravlja o napretku cjelokupnog kluba kroz akademiju, profesionalni pogon i skauting, a Rijeka je uvijek u naponu da napreduje te da se poboljša. Uspijeva u tome, a protok igrača uvijek je bio veliki i uvijek će biti.

Igrači dolaze i odlaze, a odlaze jer nisu ispunili očekivanja ili su iskoristili klub kao „odskočnu dasku“. Isto vrijedi za trenere, koji klub koriste za sebe i da naprave korak dalje. Treneri, koji odrade dobar posao imali su dobru opciju gdje će otići poslije Rijeke. Drago mi je da se Rijeka usudila dati šansu Đaloviću jer ga je prepoznala, a Đalović ima energiju, filozofiju i ideju za ekipu. Tu energiju je prošle sezone prenio na momčad.

Koliko god bio pritisak na njega i pogotovo na rezultatu s obzirom na ispadanje od Olimpije u Ljubljani, imao je povjerenje. Kada se u klubu stane iza trenera, trener to osjeti i on je vratio povjerenje sa duplom krunom. Mislim da navijači osjete kako trener voli klub, posao i svoje igrače te da ima želju za dokazivanjem i uspjehom. Dati šansu Đaloviću je možda bilo rizično za javnost, ali ljudi u klubu na čelu sa predsjednikom Miškovićem imali su dobar osjećaj i donijeli su dobru odluku. Đalović je stvorio nevjerojatan timski duh s kojim su prvenstvo i Kup izgurani na mišiće te volju, a to je bilo fantastično.”