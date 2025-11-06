Pajač neće suditi ovog vikenda, evo tko dijeli pravdu u kolu pred nama!

Dvoboj u Velikoj Gorici vodit će Antonio Melnjak iz Rijeke, dok će u VAR sobi dežurati Ante Čuljak iz Zagreba.

Subotnji dio programa otvaraju Lokomotiva i Slaven Belupo, koji će na Maksimiru zaigrati u 15 sati. Glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca, a za VAR će biti zadužen Ivan Bebek iz Rijeke.

U 17:45 na Poljudu će snage odmjeriti Hajduk i Osijek. Glavni arbitar bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a VAR kontrolirat će Mario Zebec iz Cestice.

U nedjelju će na teren Istra 1961 i Dinamo, koji će igrati u Puli u 16 sati. Glavni sudac utakmice bit će Duje Strukan iz Splita, dok će u VAR sobi dežurati Ivan Matić iz Osijeka. Zadnji susret se igra u 18:45 kada će Varaždin ugostiti Rijeku, što će suditi Dario Bel iz Osijeka, dok će VAR kontrolirati Ivan Vučković iz Zagreba.

U ovom kolu neće suditi Igor Pajač koji prošle subote nije dodijelio crveni karton Josipu Mišiću. Šef sudaca Bertrand Layec procijenio je da njegova odluka o dodjeli žutog kartona nije bila ispravna.