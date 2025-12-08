Ovo su parovi četvrtfinala Kupa: Jadranski derbi za polufinale

U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa.
Povjerenstvo su činili predsjednik Željko Mihalj, odnosno članovi Josip Brezni i Željko Bel, a ždrijeb su popratili i savjetnici predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš, navodi HNS.
Ovo su parovi četvrtfinala Kupa:
Dinamo – Kurilovec
Rijeka – Hajduk
Slaven Belupo – Lokomotiva
Varaždin – Gorica
Prema kalendaru natjecanja utakmice se igraju u 3. i 4. ožujka 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!