Ovo su mogući sastavi za Jadranski derbi

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će u 21 sat na Poljudu odigrati derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u ovaj, 180. po redu Jadranski derbi, ulazi s maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu prvenstva, dok Rijeka stiže uzdrmana nakon teškog poraza od PAOK-a (0:5) u europskim kvalifikacijama, ispadanja iz Europa lige u Konferencijsku ligu te niza od tri ligaške utakmice bez pobjede. Donosimo očekivane početne postave.

Gonzalo Garcia vjerojatno neće puno mijenjati u odnosu na sastav koji je slavio protiv Osijeka. Ipak, zbog ozljede Zvonimira Šarlije prisiljen je na jednu promjenu. Uz Rona Racija u srcu obrane zaigrat će mladi Branimir Mlačić.

Ante Rebić i Marino Skelin nisu u konkurenciji, dok novopridošli Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez još nisu spremni za veću minutažu. Tako bi bočne pozicije u obrani trebali pokriti Fran Karačić i Šimun Hrgović, dok će vezni red činiti Filip Krovinović, Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, koji igra u odličnoj formi. U napadu se očekuje trojac Abdoulie Sanyang Bamba, Roko Brajković i Marko Livaja.

Predviđena postava Hajduka: Ivušić – Karačić – Mlačić – Raci – Hrgović – Pajaziti – Krovinović – Pukštas – Bamba – Brajković – Livaja

Rijeka se nalazi u drugačijoj situaciji. Trener Radomir Đalović, s obzirom na gust raspored i dvije utakmice tjedno, mogao bi posegnuti za rotacijama. Na desnom beku bi Justas Lasickas mogao zamijeniti Antu Oreča.

U kadar se vraća Merveil Ndockyt, koji bi ponovno mogao zauzeti mjesto na desnom krilu. Što se tiče Nike Jankovića, iako se nagađa o njegovom mogućem transferu, zasad nema konkretnih naznaka pa se očekuje njegov nastup od prve minute.

Dilema u napadu ostaje hoće li Đalović izabrati Tonija Fruka ili nekog od klasičnih napadača. Ipak, čini se da je prednost na strani Fruka. Na lijevom krilu trebao bi zaigrati Luka Menalo, dok ostatak sastava ostaje nepromijenjen u odnosu na prijašnje utakmice.

Predviđeni sastav Rijeke: Zlomislić – Justus Lasickas – Radeljić – Majstorović – Devetak – Dantas – Petrovič – Ndockyt – Janković – Menalo – Fruk