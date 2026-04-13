Ovo se u HNL-u nije dogodilo skoro 10 godina: Pogledajte što je Belji pošlo za nogom

dinamo_fcsb121-220126 via Guliver Image

Dinamo je u 29. kolu SuperSport HNL-a porazio Vukovar s 4:1, a zaslužan za to bio je Dion Drena Beljo koji je zabio svoj treći hat-trick u posljednjih mjesec dana.

S ta tri gola Beljo je stigao do 25 golova u SHNL-u te je tako pokazao da je rang iznad elitnog ranga hrvatskog nogometa. Koliko dobru sezonu igra Dinamov napadač, dovoljno govori podatak da ima više zabijenih golova od Osijeka koji čak nije ni na posljednjem mjestu u ligi.

Naime, Osijek je u 29 kola SHNL-a zabio 24 gola što je jedan manje od Belje. Tako je napadač Dinama na putu da ponovi nešto što se u HNL-u posljednji put dogodilo u sezoni 2016./2017.

Tada je na posljednjem mjestu ostao RNK Split s 12 zabijenih golova, a više golova od cijelog kluba imali su Marko Futacs (18), El Arabi Hilal Soudani (17), Franko Andrijašević (16), Armin Hodžić (16), Muzafer Ejupi (14), a isti broj golova kao Split imao je Alexander Gorgon (12).

Do kraja sezone ima još sedam kola pa Osijek još uvijek može stići Belju, no izgleda da će to biti “mrtva trka”.

Osim ovog rekorda, Beljo je kako navodi Ofenziva srušio rekord koji je držao Goran Vlaović. U četiri uzastopne utakmice postigao je 11 golova, a rekord legendarnog hrvatskog napadača iznosio je 10 golova u sezoni 1993./1994.