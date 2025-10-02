Ovo ne viđamo često: Dinamo dobio gotovo dvostruko veću kaznu od Hajduka

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 8. kolo HNL-a.

“Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja”, stoji na službenim stranicama lige.

Dinamo – Slaven Belupo (28. rujna 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 10.000 eura

Rijeka – Istra 1961 (27. rujna 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.800 eura

Hajduk – Lokomotiva (27. rujna 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 5.500 eura