Ovo je vjerojatni sastav Hajduka za okršaj s Rijekom: Livaja na klupi?

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa od 20 sati gostuje kod Rijeke na Rujevici.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ima velikih problema s ozljedama u svojoj momčadi.

Izvan konkurencije su ozlijeđeni Iker Almena, Zvonimir Šarlija, Ivica Ivušić, Bruno Durdov i Ismael Diallo, dok je Niko Sigur suspendiran.

Garcia bi od prve minute na teren u napad mogao poslati Michelea Šegu, najboljeg strijelca Hajduka ove sezone, dok bi Marko Livaja nakon četiri uzastopna starta mogao preseliti na klupu.

Vjerojatni sastav Hajduka:

Silić – Hodak, Marešić, Raci, Melnjak – Guillamon, Pajaziti – Brajković, Pukštas, Rebić – Šego

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.