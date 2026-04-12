Ovo je vjerojatni sastav Hajduka za okršaj s Goricom na Poljudu

Nogomet 12. tra 2026
Robert Matić / HNK Hajduk Split

U 29. kolu HNL-a, Hajduk će na Poljudu od 18.30 sati dočekati Goricu.

Splićani u posljednje tri utakmice imaju tri pobjede, a pozitivan niz želi nastaviti i protiv Marija Carevića. Gorica na Poljud dolazi nakon što je s visokih 6:3 poražena u polufinalu Kupa od Dinama u Turopolju.

Gonzalo Garcia neće puno mijenjati u odnosu na susret s Istrom. U prvih 11 bi se trebao vratiti Šimun Hrgović, dok će ostatak početne postave ostati isti, piše Germanijak.

Vjerojatni sastav Hajduka:

Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović – Pajaziti, Krovinović – Brajković, Pukštas, Šego – Livaja

