Ovo je vjerojatni sastav Dinama za prvu utakmicu u HNL-u: Kovačević radi šest promjena?

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Stanusic via Guliver Image

Aktualni hrvatski prvak Dinamo večeras u 20 sati otvara novu HNL sezonu.

U Maksimir dolazi Slaven Belupo.

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“Cilj je uvijek isti, osvojiti naslov, to je naša ambicija. Volio bih i da imamo koji bod više nego prošle sezone, da zabijemo koji gol više i primimo koji manje, da nam se ne ponavljaju rupe koje smo imali u prve dvije utakmice ove sezone”, poručio je trener Dinama Mario Kovačević.

Za razliku od Thuna, Kovačević protiv Slavena može računati na Luku Stojkovića za kojeg je i sam rekao da ‘jedva čeka da zaigra’. U odnosu na okršaj s Thunom, u prvih 11 mogli bi upasti Niko Galešić, Stjepan Radeljić, Matteo Perez Vinlof, Lukas Kačavenda i Fran Topić, piše Germanijak.

To znači da na klupu sele Moris Valinčić, Scott McKenna, Bruno Goda, Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mateo Lisica.

Vjerojatni sastav Dinama:

Filipović – Galešić, Dominguez, Radeljić, Perez Vinlöf – Stojković, Mišić, Kačavenda – Topić, Beljo, Oršić

Vjerojatni sastav Belupa:

Sentić – Krušelj, Kovačić, Cvetko, Urata – Mažar, Crepulja, Bosak – Mitrović, Nestorovski, Banovec.