Ovo je prvi potez Svetine nakon podizanja optužnice!

Nema nikakve dvojbe da je ovo početak kraja Tomislava Svetine! No, iza sebe ostavlja veliku skupinu istomišljenika koji neće ZNS Dinamu predati na pladnju

Hrvatski nogometni savez se oglasio priopćenjem nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv bivšeg glavnog tajnika HNS-a i predsjednika ZNS-a Tomislava Svetine. Od famozne rujanske skupštine ZNS-a zapravo je počeo lov na Tomislava Svetinu. Posebno je na snazi dobio kada je vodstvo GNK Dinama jasno i glasno rekli – ne želimo da Svetina vodi ZNS. Nakon toga je ‘zalutao međugorski metak’ koji je ranio Svetinu, a sada ga DORH može – dokrajčiti.

HNS se oglasio oko Svetine!

No, zasad je nedvojbeno da su pred Svetinom jako teški dani i njegov opstanak u hrvatskom nogometu je na vrlo klimavim nogama, da budemo konkretniji – on gotovo ne postoji. Svetina je odmah prema informacijama novinara JL iza zidina HNS-a otvorio bolovanje, a ova će se sada u pravnim okvirima trakavica ipak ‘fiškalski’ razvući.

U Juraju Fabijaniću opozicija ima novog kandidata za čelno mjesto u ZNS-u, no Svetina je imao široku i jaku bazu oko sebe. Božidar Šikić, nekadašnji Mamićev saveznik kao i Svetina postaje sada čovjek koji će morati izaći iz sjene. U svakom slučaju čeka nas konačni obračun nekadašnjih i novih snaga u našem nogometu.