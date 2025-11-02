Ovo je predviđeni sastav Hajduka za utakmicu sa Slavenom

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk danas nastavlja natjecanje u SuperSport HNL-u, a u 12. kolu očekuje ga zahtjevno gostovanje u Koprivnici protiv Slaven Belupa. U prvom međusobnom ogledu ove sezone Splićani su na Poljudu slavili s 3:0, iako je utakmica do 78. minute bila bez pogodaka.

Momčad Gonzala Garcije trenutno drži drugo mjesto na tablici s 25 bodova, koliko ima i Dinamo, ali Zagrepčani su ispred zbog boljeg međusobnog omjera. Hajduk bi novim bodom ponovno preuzeo vrh prvenstva, no susret u Koprivnici mogao bi biti vrlo zahtjevan.

Splićani su oslabljeni neigranjem čak četvorice igrača, među kojima su i dva najvažnija – Marko Livaja i Rokas Pukštas. Mladi američki veznjak litavskog podrijetla propustit će utakmicu zbog suspenzije (četiri žuta kartona), a ove je sezone postao jedan od ključnih igrača momčadi, s četiri pogotka i jednom asistencijom.

Livaja, s druge strane, već mjesec dana pauzira zbog ozljede tetive. Tijekom njegove odsutnosti Hajduk je ostvario tri prvenstvene pobjede (protiv Vukovara, Istre i Gorice) te izbacio Cibaliju iz Kupa nakon raspucavanja jedanaesteraca.

„Marko je još u fazi oporavka. Nije spreman, radi rehabilitaciju u klubu s trenerom za oporavak i zasad nije s ekipom. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Kalik ima problema sa stopalom, a Diallo i Skelin su također izvan kadra“, rekao je trener Garcia u najavi susreta.

U obrani se ne očekuju promjene u odnosu na prošlu utakmicu. Na desnom boku ponovno će igrati 19-godišnji branič koji je debitirao protiv Vukovara i od tada postao standardan. Ta će postava omogućiti Garciji da Niku Sigura postavi na poziciju zadnjeg veznog kako bi nadomjestio Pukštasa, dok bi Krovinović i Pajaziti trebali imati nešto ofenzivnije uloge.

U napadačkom trojcu također se ne očekuju promjene – Rebić, Almena i Šego nastavljaju zajedno, s dobrim učinkom u visokom presingu. Rebić i Šego uspješno nadoknađuju Livajinu odsutnost, dok Španjolac s desne strane donosi dodatnu kombinatoriku u igri.

Predviđeni sastav Hajduka: Ivušić – Hodak – Šarlija – Mlačić – Hrgović – Sigur – Krovinović – Pajaziti – Almena – Rebić – Šego