Ovo je predviđeni sastav Hajduka: Livaja seli na klupu?

xxAntexCizmicx by Guliver

Nakon bolnog ispadanja u trećem pretkolu Konferencijske lige od Dinamo Cityja, Hajduk će večeras od 21 sat na Poljudu ugostiti Slaven Belupo u sklopu trećeg kola SuperSport HNL-a. Europski kiks ostavio je traga na atmosferi, no trener Gonzalo Garcia tražit će iskupljenje kroz nastavak savršenog prvenstvenog niza.

Očekuju se određene promjene u odnosu na sastav koji je poražen u Albaniji. Najviše pažnje privlači mogućnost da se kapetan Marko Livaja nađe na klupi. On je bez pogotka u četiri europska nastupa, dok je prve dvije ligaške utakmice propustio zbog suspenzije.

ANKETA / Treba li Livaja ostati na klupi protiv Slaven Belupa? Garcia sprema nezamisliv potez! Livaja protiv Slavena seli na klupu?

Hajduk je u ta dva kola svladao Istru i Goricu, a Garcia će i večeras vjerojatno zadržati pobjedničku formulu. U vrhu napada prednost bi trebao dobiti Yassine Benrahou, koji je već zabio tri puta ove sezone.

Uz Livaju, mijenjat će se i bokovi u napadu – umjesto Roka Brajkovića i Bambe, očekuje se Michele Šego i Bruno Durdov. U obrani će mladi Branimir Mlačić najvjerojatnije prepustiti mjesto novom pojačanju Ronu Raciju, dok bi umjesto Šimuna Hrgovića mogao zaigrati Dario Melnjak. Ukupno gledano, Garcia bi trebao povući čak pet izmjena u odnosu na sastav iz europske utakmice.

Predviđeni sastav Hajduka: Ivušić – Karačić – Šarlija – Raci – Melnjak – Krovinović – Pajaziti – Durdov – Kalik – Šego – Benrahou