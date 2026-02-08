Ovo je predviđeni sastav Dinama za derbi s Rijekom na Rujevici

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Dinamo večeras od 17:45 igra na Rujevici protiv Rijeke u derbiju 21. kola HNL-a. Pobjedom bi Modri zadržali sedam bodova prednosti ispred Hajduka, koji je u subotu svladao Slaven Belupo s 2:0.

Glavna nepoznanica uoči susreta bio je Scott McKenna. Škotski branič je u Danskoj zadobio udarac u glavu i koljeno pa je njegov nastup bio pod upitnikom, no oporavio se na vrijeme i utakmicu će započeti od prve minute. U središtu obrane igrat će zajedno sa Sergijem Dominguezom, dok bi bočne pozicije trebali pokriti Matteo Perez Vinlof i Moris Valinčić.

U veznom redu ne očekuju se promjene u odnosu na dvoboj protiv Vukovara. Trebali bi startati Josip Mišić, Miha Zajc i Luka Stojković. Stojković sve više dobiva povjerenje trenera Kovačevića, posebno nakon odlaska Dejana Ljubičića, pa se čini da ga u Maksimiru čekaju sve bolji dani.

Jedina otvorena dilema tiče se desnog krila. Fran Topić nije idealno započeo drugi dio sezone i, iako je bio starter protiv Vukovara, moguće je da večeras mjesto u početnoj postavi prepusti Monsefu Bakraru. Ostatak napada je siguran. Na lijevoj strani bit će Arber Hoxha, a u vrhu napada Dion Drena Beljo.

Pozitivna vijest stiže i oko Matea Lisice, koji se uspješno oporavlja od mononukleoze. Iako danas još neće konkurirati za sastav, kako prenosi Tportal, njegov povratak u momčad očekuje se sljedećeg vikenda protiv Istre.