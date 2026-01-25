Ovo je očekivani sastav Hajduka, Garcia spremio ‘iznenađenje’

Hajduk od 15 sati dočekuje Istru u 19. kolu HNL-a.
Gonzalo Garcia zbog crvenih kartona ne može računati na kapetana Marka Livaju i Antu Rebića.
Splitska je momčad prvi dio sezone završila na drugom mjestu s bodom manje od Dinama, a Garcia je za prvi susret nastavka primoran na promjene.
Istru bi mogao dočekati uz malo ‘iznenađenje’ i povratak u sastav već pomalo zaboravljenog Noe Skoke, koji je posljednji put bio u početnom sastavu u 2. pretkolu Konferencijske lige kada je Hajduk igrao protiv azerbajdžanske Zire.
Očekivani sastav Hajduka:
Silić – Sigur, Skelin, Raci, Hrgović – Guillamon, Krovinović – Almena, Skoko, Bamba – Šego
