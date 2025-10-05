Ovo je očekivani sastav Dinama protiv Lokomotive, ima nekoliko promjena

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo od 18:45 na Maksimiru igra utakmicu 9. kola SHNL-a protiv Lokomotive koja je domaćin susreta.

Modri se tri dana nakon pobjede 3:1 protiv Maccabija u drugom kolu Europa lige susreću s četvrtom momčadi prvenstva, a Lokomotiva u utakmicu ulazi nakon poraza 2:0 protiv Hajduka na Poljudu.

Mario Kovačević u posljednje je tri pobjede ulazio sa sličnim sastavom, a danas se očekuju promjene.

Na golu je i dalje Ivan Nevistić, u obrani bi na desnoj strani ponovno trebao biti Moris Valinčić, dok su za stopee predviđeni Kevin Theophile i Scott McKenna.

Dominguez će zbog predostrožnosti vjerojatno startati s klupe, a promjene bi moglo biti na lijevom beku, gdje bi umjesto Brune Gode mogao uskočiti Matteo Perez Vinlof.

U veznom redu siguran je Josip Mišić, a Zajca bi trebao zamijeniti Ismael Bennacer. Dejan Ljubičić se ponovno očekuje da će ponovno zaigrati od prve minute.

Odmor bi mogao dobiti Mateo Lisica kojeg mijenja Monsef Bakrar, a u sastavu ostaju Hoxha i Beljo.