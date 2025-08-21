Ovo je mogući sastav Rijeke za susret s PAOK-om

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Večeras u 20:45 na Rujevici Rijeka dočekuje PAOK u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pobjednik dvomeča plasirat će se u grupnu fazu EL-a i osigurati još osam europskih utakmica, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Konferencijskoj ligi.

Trener Radomir Đalović na konferenciji je potvrdio da ne može računati na trojicu igrača, beka Antu Oreča (suspenzija), stopera Milu Škorića (ozljeda) i veznjaka Dominica Yankova (smrtni slučaj u obitelji). Oreča bi na desnom boku trebao zamijeniti Justas Lasickas, dok Yankov ionako nije bio starter u posljednjim utakmicama. U vrhu napada važe se između Duje Čopa i Ante Mateja Jurića.

Očekivani sastav Rijeke:

Zlomislić – Lasickas, Majstorović, Radeljić, Devetak – Dantas, Petrovič, Ndockyt – Fruk, Janković – Ante Matej Jurić.