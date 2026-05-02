Ovo je mogući sastav Dinama za Goricu: Od prve minute trebao bi krenuti najskuplji igrač

Luka Kolanovic via Guliver Imahe

Novi prvak Dinamo danas od 16 sati gostuje kod Gorice u susretu koji za Modre nema natjecateljski značaj. Naslov je već osiguran, no sezona za zagrebački klub još nije zaključena. Naprotiv, ključni izazovi tek dolaze. Slijedi im Vječni derbi protiv Hajduka sljedećeg vikenda te finale Kupa s Rijekom.

Upravo zato trener Mario Kovačević u Veliku Goricu dolazi s drukčijim prioritetima. Fokus više nije isključivo na bodovima, nego na tempiranju forme, očuvanju svježine ključnih igrača i traženju optimalnih rješenja za nadolazeće dvoboje. Zbog toga se očekuje da će Dinamo nastupiti u kombiniranom sastavu.

Kovačević je već najavio da će priliku dobiti i igrači s manjom minutažom, što otvara prostor za neka nova imena, ali i za one koji čekaju veću ulogu u završnici sezone.

Posebno zanimljivo bit će vidjeti kako će izgledati vezni red. Miha Zajc je izvan kadra zbog ozljede, dok neki igrači imaju manjih problema, pa bi se mogla otvoriti prilika za Ismaëla Bennacera, koji se potpuno oporavio. U utakmici bez velikog rezultatskog pritiska, ali i dalje natjecateljski relevantnoj, Kovačević bi mu mogao pružiti start i pokušati dobiti dodatnu opciju za ključne utakmice.

Prema najavama, Dinamo bi mogao istrčati u sljedećem sastavu:

Livaković – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković, Mišić, Bennacer (Vidović) – Lisica, Beljo, Hoxha

Ipak, trener ima dovoljno prostora za razne varijante pa ostaje za vidjeti kakvu će momčad poslati na teren. Cilj je zadržati pobjednički ritam i izbjeći opuštanje nakon osvajanja naslova, ali i istovremeno sačuvati najvažnije igrače za nadolazeće izazove.

Dodatnu dimenziju donosi i situacija s kartonima. Morisu Valinčiću, Scottu McKenni, Sergiju Dominguez, Arberu Hoxhi i Dionu Drena Belji prijeti suspenzija uoči susreta s Hajdukom, pa će Kovačević vjerojatno pažljivo dozirati njihovu minutažu ili ih čak ostaviti na klupi. Ipak, Beljo bi trebao dobiti priliku zbog mogućnosti rušenja rekorda koji drži Eduardo da Silva.