Otpisani veznjak Hajduka na meti drugoligaša?

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Jakov Prkic via Guliver Image

Španjolski veznjak Hugo Guillamón, koji je prošlog ljeta stigao na Poljud kao zvučno pojačanje iz Valencije, nalazi se pred odlaskom iz Splita. Za njegove je usluge ozbiljno zagrizao Sporting Gijón.

Guillamón je krajem prošle sezone službeno otpisan u Hajduku. Iako ga ugovor s Bijelima veže do ljeta 2027. godine, klub je još 28. svibnja javno obznanio da on, Zvonimir Šarlija i Filip Krovinović imaju potpuno slobodne ruke u potrazi za novom sredinom. Tu situaciju sada želi iskoristiti španjolski drugoligaš.

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Vlasnička grupacija Sportinga, Orlegi Sports, vidi u 26-godišnjem veznjaku idealno rješenje za slaganje momčadi koja će napasti plasman u La Ligu. Vijest o interesu donosi španjolski medij La Nueva España:

“Njegova sposobnost organizacije igre, svestranost i iskustvo koje je stekao u La Ligi i međunarodnim natjecanjima čine ga jednom od najcjenjenijih opcija. Posljednjih su dana uspostavljeni kontakti s igračevom agencijom kako bi se iz prve ruke saznalo o njegovoj situaciji i istražile mogućnosti budućeg pojačanja. To je složena operacija, ali Guillamónovo ime je među favoritima sportskog direktora za pojačanje veznog reda.”

Guillamón je u Hajduk stigao u rujnu 2025. godine iz matične Valencije, u kojoj je prethodno upisao čak 146 nastupa. Ipak, u Splitu se nije nametnuo kao dugoročno rješenje te je u bijelom dresu odigrao ukupno 26 utakmica u svim natjecanjima prije nego što je dospio na transfer-listu.