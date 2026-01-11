Otpisani Dinamov bek seli kod Đalovića u Tursku?

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Dinamo je započeo pripreme za drugi dio sezone, a među igračima koji su otputovali u Čatež nije se našao francuski desni bek Ronael Pierre-Gabriel. U Maksimiru očito više ne računaju na njega, a kao moguća sljedeća destinacija spominje se turski Kayserispor.

Prema navodima KayserisporTV-a, 27-godišnji Francuz trebao bi nastaviti karijeru upravo u tom klubu, koji s klupe vodi Radomir Đalović, trener koji je prošle sezone s Rijekom osvojio naslov prvaka. Detalji potencijalnog transfera zasad nisu poznati. Pierre-Gabriel je ove sezone u HNL-u nastupio samo jednom i na terenu proveo ukupno 24 minute.