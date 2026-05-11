Otkriveno je gdje će Bad Blue Boysi biti smješteni na stadionu u Kranjčevićevoj

Nogomet 11. svi 2026 16:08
Sport Klub

Kako radovi na stadionu u Kranjčevićevoj ulici napreduju, sve je više pažnje usmjereno prema detaljima privremenog preseljenja Dinama. Jedno od pitanja koje je posebno zanimalo navijače odnosilo se na smještaj Bad Blue Boysa, a sada je i ta dilema riješena – najvatreniji Dinamovi navijači bit će smješteni na južnoj tribini.

Informaciju je potvrdio član Izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za stadion Ivan Nauković gostujući u emisiji Sportski mikrofon na Hrvatskom radiju. Time je praktički zaključena višemjesečna rasprava o tome gdje će biti smještena navijačka skupina, budući da se u jednom trenutku ozbiljno razmatrala i opcija preseljenja na istočnu tribinu.

