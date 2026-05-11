Otkriveno je gdje će Bad Blue Boysi biti smješteni na stadionu u Kranjčevićevoj

Kako radovi na stadionu u Kranjčevićevoj ulici napreduju, sve je više pažnje usmjereno prema detaljima privremenog preseljenja Dinama. Jedno od pitanja koje je posebno zanimalo navijače odnosilo se na smještaj Bad Blue Boysa, a sada je i ta dilema riješena – najvatreniji Dinamovi navijači bit će smješteni na južnoj tribini.
Informaciju je potvrdio član Izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za stadion Ivan Nauković gostujući u emisiji Sportski mikrofon na Hrvatskom radiju. Time je praktički zaključena višemjesečna rasprava o tome gdje će biti smještena navijačka skupina, budući da se u jednom trenutku ozbiljno razmatrala i opcija preseljenja na istočnu tribinu.
Osim pitanja tribina, Nauković se osvrnuo i na očekivanu veliku potražnju za ulaznicama. Zbog znatno manjeg kapaciteta stadiona u odnosu na Maksimir, jasno je da će interes premašiti dostupna mjesta.
Iz kluba zato planiraju prioritet dati vlasnicima godišnjih ulaznica, dok bi dodatni dio kapaciteta bio rezerviran kroz model prava prvokupa za članove i prijatelje kluba. To u praksi znači da će navijačima koji nisu članovi Dinama biti znatno teže doći do ulaznica za domaće utakmice.
Kranjčevićeva bi tako uskoro trebala postati jedno od ključnih sportskih središta Zagreba. Nakon što se Dinamo i Lokomotiva, koja trenutno također koristi Maksimir kao domaći stadion, presele u novi privremeni dom krajem godine, otvorit će se prostor za početak rušenja postojećeg stadiona u Maksimiru i izgradnju potpuno novog kompleksa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!