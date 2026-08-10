Otkriveni detalji novog Dinamovog transfera: Evo koliku zaradu bi mogao donijeti Španjolac

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Dinamov 24-godišnji španjolski stoper Raul Torrente karijeru nastavlja u francuskom prvoligašu Le Mansu.

Posao je dogovoren u obliku jednogodišnje posudbe s pravom otkupa. Ukoliko novopečeni francuski prvoligaš izbori ostanak u Ligue 1, aktivirat će se opcija obveznog otkupa ugovora u iznosu od milijun eura, pišu Sportske novosti, donoseći detalje obavljenog posla.

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Torrente je u Zagreb stigao u ljeto 2024. godine iz Granade te je za Modre upisao ukupno 30 nastupa, uz dva pogotka i jednu asistenciju. Status standardnog prvotimca narušila je teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta u svibnju prošle godine u derbiju protiv Hajduka, zbog koje je izbivao punih godinu dana. U novoj sezoni trener Mario Kovačević nije računao na njegove usluge uz već popunjene stoperske pozicije (McKenna, Domínguez, Galešić, Radeljić).

Njegov novi klub, Le Mans, prošle je sezone zauzeo drugo mjesto u Ligue 2 te izborio povratak u elitni rang francuskog nogometa nakon 16 godina izbivanja.