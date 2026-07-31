Otišao je čovjek koji je riječkoj Armadi dao ime!

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Robert Zoric Sports Press Photo via Guliver

Preminuo je Edgar "Edi" Raucher, čovjek koji je dao ime riječkoj Armadi, jednoj od najpoznatijih navijačkih skupina u Hrvatskoj. Njegovo će ime zauvijek ostati povezano s poviješću riječkog navijačkog pokreta i identitetom navijača Rijeke.

Priča o nastanku Armade seže u 1987. godinu. Na terasi Robne kuće RI, tada jednom od najpoznatijih okupljališta riječke mladeži, redovito se sastajala skupina navijača Rijeke koja je već pratila klub na domaćim i gostujućim utakmicama. Upravo iz tog društva nastala je organizirana navijačka skupina koja će obilježiti povijest riječkog nogometa.

Prema svjedočanstvima sudionika, upravo je Edgar Raucher predložio ime koje će ubrzo postati sinonim za riječke navijače. Riječka navijačka scena i brojni kroničari navijačkog pokreta upravo Raucheru pripisuju autorstvo imena koje već gotovo četiri desetljeća predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Rijeke i njezinih navijača. Njegov doprinos ostat će trajno upisan u povijest kluba i grada.

Počivaj u miru, obitelji iskrena sućut.

Rijeka u srcu, Armada do groba!