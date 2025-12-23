Ostaje li Mišić kapetan? ‘On je jedini igrač bez kojeg Dinamo ne može’

Podijeli :

Damir Krajač CROPIX Via Guliver

Dinamo je završio polusezonu pobjedom protiv Lokomotive kojom je zadržao vrh ljestvice, no iz igre je na Maksimiru izašao Josip Mišić.

Kapetan Dinama u petak je obavio magnetnu rezonancu koljena i prve procjene govore da se ne radi o većem problemu, a puno se priča što će se dogoditi s njegovom kapetanskom vrpcom ako se u momčad vrati Dominik Livaković.

Za SN o kapetanu je govorio Roy Ferenčina, nekadašnja desna ruka Ante Čačića u Maksimiru te sadašnji trener drugoligaša Jaruna.

“Mišić je već i prije bio jedan od kapetana. I dok su se na toj poziciji nalazili Arijan Ademi i Bruno Petković. Bio je jedini logičan izbor”, kaže i nastavlja:

“Ima veliko iskustvo, vođa je u svlačionici i na terenu. Nije vođa koji galami na druge nego kolegama daje osjećaj sigurnosti i pokazuje im primjer. Davno sam rekao da je Mišić jedini igrač bez kojeg Dinamo ne može. Spaja obranu i napad, ima kompjuter u glavi, a i odličan je dečko. Nije kvaran, nekad je malo na igralištu nervozan, to je sve u cilju da se napravi dobar rezultat. Izvan travnjaka je vrlo pozitivna osoba.”