Osječka dominacija se nastavlja, Jakupović u 90. zabio za pobjedu protiv Lokomotive

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Foto: NK Lokomotiva Zagreb

U trećoj utakmici trećeg kola HNL-a srele su se ekipe koje su prva dva kola završile s pobjedama. Osijek je nakon pobjeda protiv Gorice i Rudeša ugostio Lokomotivu koja je slavila protiv Istre i Gorice. Očekivala se izjednačena utakmica, a rezultatski se to i dobilo, no igrom je dominirao Osijek. Na kraju je ta dominacija dobila i nagradu u 90. minuti kada je Arnel Jakupović pogodio za pobjedu od 1:0.

Pogodak za novu, treću pobjedu Osječana postigao je Arnel Jakupović. Osijek je ostao stopostotan te je s maksimalnih devet bodova na prvom mjestu ljestvice. Lokomotiva je izgubila nakon dvije startne pobjede u novoj sezoni.

Od samog početka Osječani su zagospodarili terenom te su brzo počeli stiskati obruč oko suparničke obrane. U uvodnom dijelu susreta najbolju je šansu Osijek imao u 11. minuti, ali Ježić nije bio miran i precizan u završnici akcije.

Isti je igrač zaprijetio i u 16. minuti nakon asistencije Omerovića ali je pucao točno u gostujućeg golmana. Više od dvadeset minuta Osijek je pokušavao slomiti Lokomotivu, ali gosti su uspješno odbili taj startni nalet nakon čega se ipak razvila ravnopravnija borba na travnjaku Opus Arene.

U 23. minuti je gostujući napadač Marić pucao glavom, ali nije zaprijetio na pravi način. Brzo nakon toga opet je Pajač gurnuo Marića u šansu, no niti tada se startni rezultat nije promijenio.

Do odmora je bilo još nekoliko dobrih situacija na obje strane, a posebno treba izdvojiti šansu Osijeka u 44. minuti kada je vratar Lokomotive Posavec ipak u zadnji čas spriječio opasnost ispred Omerovića.

Od starta drugog poluvremena opet su krenuli naleti Osječana koji su u 47. minuti tražili jedanaesterac. No, start na Ježiću nije okarakteriziran kao dovoljan da se pokaže na bijelu točku. Šanse su za Osijek u nastavku akcije imali Bukvić i Vrbančić.

Pritisak Osječana u nastavku susreta bio je jači nego li u prvom poluvremenu. U 58. i 66. minuti dva je pokušaja imao Bukvić, dok se potom dva puta u prilici našao i Omerović. Sve je to preživjela Lokomotiva.

Najbolju priliku Osijek je imao u 74. minuti. Mustafić se dobro ubacio te je iskosa pucao, ali je lopta završila na okviru vrata. U 87. je pokušao i Dolček, ali niti taj udarac nije naštetio zagrebačkom sastavu koji se od početka do kraja branio, ali čistu mrežu ipak nije sačuvao.

Prvo je žestoko pucao Jakupović u 89., no opet je na pravom mjestu bio Posavec. Osijek je do gola vrijednog tri boda ipak došao u 90. minuti. Nakon kornera Jakupović je glavom pogodio za veliko i zasluženo domaće slavlje.

U samom finišu pocrvenio je nogometaš Lokomotive Marko Pajač.