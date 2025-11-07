Osijekov dragulj se vraća u ekipu nakon teške ozljede. Sopić: Dirnule su me njegove riječi

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Derbi 13. kola SuperSport HNL-a na rasporedu je u subotu, 8. studenog u 17:45, kada će Hajduk na Poljudu ugostiti Osijek.

U susretu prvoplasirane i devetoplasirane momčadi lige, Splićani će tražiti priliku da povećaju prednost pred Dinamom na četiri boda, dok Osječani žele doći do prve pobjede otkako je momčad preuzeo Željko Sopić.

Na konferenciji za medije uoči utakmice, Sopić je otkrio kako bi se u sastavu za Poljud mogao naći i Anton Matković, veliki talent Osijeka koji nije igrao još od kraja veljače.

Tada je, upravo protiv Hajduka na Poljudu, teško ozlijedio koljeno potrgnuvši prednje križne ligamente, u susretu koji je završio pobjedom domaćina 4:0.

“Moram priznati da su me dirnule Matkovićeve riječi. Ima samo 19 godina, a pokazao je ogromnu želju i hrabrost. Predložio sam mu da možda pričeka reprezentativnu stanku pa da se tada priključi, ali on mi je rekao da želi ići na Poljud i da nema nikakav strah. Poznajući sebe, mogu reći da će vrlo vjerojatno biti u autobusu s nama”, rekao je Sopić u najavi derbija.