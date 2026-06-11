Osijek usred prve utakmice SP-a potvrdio rastanak s trenerom

Osijek je potvrdio rastanak s trenerom.
A na prvi dan Svjetskog prvenstva, s Opus Arene stižu novosti. NK Osijek je potvrdio rastanak s trenerom Tomislavom Radotićem.
“Nogometni klub Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju Kluba s trenerom Tomislavom Radotićem te suradnja neće biti nastavljena.
Kako je na svom predstavljanju rekao novi sportski direktor Kenneth Zandvliet, s Radotićem se dosta razgovaralo o novom smjeru NK Osijek i uvjetima pod kojima bi trener ostao na toj dužnosti. Dogovor na kraju, ipak, nije postignut.
Radotić je preuzeo momčad potkraj veljače ove godine u zahtjevnom trenutku, s jasnom zadaćom – osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. To je sa svojim stručnim stožerom i ostvario, vodeći momčad u 13 prvenstvenih utakmica. Pritom smo zabilježili pet pobjeda, tri remija i pet poraza, uz prosječno osvojenih 1,38 bodova po utakmici.
Zahvaljujemo se Tomislavu Radotiću na njegovom angažmanu, profesionalnosti i svemu što je kroz svoj rad pridonio Nogometnom klubu Osijek. Želimo mu sve najbolje u nastavku trenerske karijere i privatnom životu. Klupsko vodstvo u nadolazećim danima odlučit će tko će povesti momčad u novu sezonu”, stoji u službenom priopćenju Osijeka.
Navodno su u Osijeku Radotiću ponudili nešto malo veću plaću nego što je imao kao pomoćni trener pa ga je to uvrijedilo jer je klub spasio od ispadanja pa je rastanak sada potvrđen.
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