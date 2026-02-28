Osijek slavio u derbiju začelja protiv Vukovara i pobjegao iz zone ispadanja

Podijeli :

NK Osijek

U 24. kolu HNL-a Osijek je na Opus Areni ugostio Vukovar u derbiju začelja. Gosti su u ovaj susret došli s tri boda prednosti u odnosu na Bijelo-plave, ali to nisu uspjeli sačuvati jer je Osijek golovima Arnela Jakupovića i Samuela Akerea došao do pobjede od 2:0.

Mreže su mirovale nakon prvog poluvremena, a na prvi gol trebali smo čekati do 57. minute. Tada je Kristijan Čabrajić srušio Tonija Teklića u kaznenom prostoru te je Patrik Kolarić dosudio kazneni udarac za Osječane.

Odgovornost je preuzeo austrijski napadač Arnel Jakupović koji je bio precizan s bijele točke za 1:0 Osijeka. Do kraja susreta je Marko Malenica bio jedan od ključnih igrača Osijeka, posebno u 78. minuti kada je upisao fenomenalnu obranu. Na ubačaj Robina Gonzaleza najbolje je reagirao Lovro Banovec koji ipak nije uspio svladati povratnika u momčad Osijeka.

Do kraja susreta zabio je i Samuel Akere za 2:0 pa je Osijek došao do vrijedne pobjede u HNL-u. Ovim slavljem Osijek se poravnao na 20 bodova s Vukovarom, ali su zbog bolje gol-razlike skočili na deveto mjesto HNL-a.