Nastavlja se egzodus iz Osijeka: Jurišić blizu odlaska u Grčku

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Marin Franov CROPIX via Guliver

Dok trener Osijeka Federico Bessone priprema momčad za predstojeće izazove, sportski direktor Kenneth Zandvliet ima pune ruke posla.

Nakon što je klub već napustio Borna Barišić, Osijek bi ubrzo mogao ostati bez još dvojice obrambenih igrača, a u prvom je planu odlazak ponajboljeg pojedinca s lijeve bočne pozicije – Roka Jurišića.

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Kako doznaje Germanijak, 24-godišnji lijevi bek na korak je do potpisa za grčki Aris. Preostali su tek formalni detalji prije službene objave transfera.

Jurišić je ušao u posljednju godinu ugovora te je izrazio jasnu želju za odlaskom u inozemstvo, zbog čega je Osijek bio primoran pristati na kompromis. Zbog suženog manevarskog prostora, Osječani su spremni pustiti igrača iznimnog potencijala znatno ispod realne tržišne vrijednosti – spominje se skromna odšteta od svega 200 tisuća eura, što je za igrača koji je upisao 76 nastupa za Bijelo-plave izrazito nizak iznos.

Da stvar bude obrambeno još izazovnija za osječki klub, Jurišić neće biti jedini koji pakira kofere. Svlačionica s Pampasa ubrzo bi mogla ostati i bez njegove primarne alternative na lijevom boku, Emina Hasića.

Za 23-godišnjeg stopera koji po potrebi pokriva i poziciju lijevog beka, sportski je direktor Zandvliet navodno već pripremio raskid ugovora koji ga je za klub vezao do idućeg ljeta. Hasić je na Pampas stigao prije dvije godine iz švedskog Värnama u transferu vrijednom 400 tisuća eura, a za Osijek je u tom razdoblju prikupio 38 službenih nastupa.

Ovim dvostrukim odlaskom pozicija na lijevoj strani obrane Osijeka ostaje potpuno prazna, pa će vodstvo kluba morati žurno reagirati i pronaći nova rješenja u nastavku ljetnog prijelaznog roka.

Osijek je već napustio velik broj igrača, a sve je krenulo prije početka priprema kada je klub obznanio tko neće biti dio momčadi u novoj sezoni:

“S krajem lipnja Borna Barišić, Renan Guedes i Kemal Ademi više nisu igrači Nogometnog kluba Osijek, a posudbe su istekle i Samuelu Akereu, Vladanu Bubanji, Davidu Čolini, Franu Karačiću i Toniu Tekliću. Svima želimo zahvaliti na doprinosu koji su dali za Bijelo-plave te poželjeti sreću u nastavku njihovih karijera.”