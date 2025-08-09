OSIJEK – RIJEKA (21:00) Derbi kraj Drave, ohrabreni Osječani žele skalp protiv uzdrmanog prvaka

Treća utakmica ovog vikenda 2. kola SHNL-a ujedno je i derbi između Osijeka i Rijeke. Aktualni prvak Hrvatske mora se iskupiti za šokantan poraz od Shelbournea sredinom tjedna, a Osijek se nada boljem ishodu nakon početnog poraza od Dinama na domaćem travnjaku. Početak je u 21 sat na Opus Areni, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Čekamo sastave
Iako je u prvom kolu Osijek poražen, a Rijeka je kasnim golovima pobijedila Slaven Belupo, Osječani su ti koji u nešto boljem raspoloženju dočekuju ovaj derbi. Prvenstveno zato što su usprkos porazu od Dinama odigrali dobro, a dobrim dijelom i zato što je Rijeku ozbiljno poljuljao poraz od Shelbournea.
Derbi kola na Opus Areni
U prva dva kola nove SHNL sezone derbiji su rezervirani za Opus Arenu. Prošlog tjedna Dinamo je s 2:0 uzeo sve bodove u Slavoniji, a sada će isto pokušati napraviti aktualni prvak Rijeka s početkom u 21 sat. Iako je tek drugo kolo, bitna je ovo utakmica jednima i drugima. Osijeku jer, koliko god je ostavio dobar dojam u porazu od Dinama, ne bi bilo ugodno krenuti u sezonu s dva domaća poraza, a Rijeci da se iskupi za poraz od Shelbournea i pokaže kako je to bio samo loš dan, a ne početak ozbiljne krize.
