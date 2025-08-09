OSIJEK – RIJEKA (21:00) Derbi kraj Drave, ohrabreni Osječani žele skalp protiv uzdrmanog prvaka

U prva dva kola nove SHNL sezone derbiji su rezervirani za Opus Arenu. Prošlog tjedna Dinamo je s 2:0 uzeo sve bodove u Slavoniji, a sada će isto pokušati napraviti aktualni prvak Rijeka s početkom u 21 sat. Iako je tek drugo kolo, bitna je ovo utakmica jednima i drugima. Osijeku jer, koliko god je ostavio dobar dojam u porazu od Dinama, ne bi bilo ugodno krenuti u sezonu s dva domaća poraza, a Rijeci da se iskupi za poraz od Shelbournea i pokaže kako je to bio samo loš dan, a ne početak ozbiljne krize.