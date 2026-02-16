Osijek reagirao nakon poraza od Hajduka, smijenjena Uprava!

Podijeli :

NK Osijek

Nakon poraza 2:0 od Hajduka, dogodile su se promjene u Osijeku.

Predsjednik Uprave Ferenc Sakalj i njezin član, te klupski direktor Vladimir Čohar više nisu dio kluba. Kako je izvijestio klub s Opus Arene, zamijenile su ih dvije žene – Alexandra Végh i Valentina Koprivnjak.

Klub se oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

“Ulaskom u sljedeću fazu strateškog razvoja nogometnog kluba NK Osijek, od 20. veljače 2026. dogodit će se sveobuhvatne promjene u upravi, s ciljem da se poslovanje Kluba učini učinkovitijim, osigura njegova dugoročna stabilnost i poveća konkurentnost. Želimo vas obavijestiti da je predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Osijek, Ferenc Szakály, podnio sporazumnu ostavku sa funkcije vodstva Kluba s učinkom od 20.02.2026.. Kao dio organizacijske transformacije, dogodit će se daljnje promjene u upravi: Vladimir Čohar, direktor i član upravnog odbora, također sporazumno napušta Klub. Mjesto predsjednika Ferenca Szakályja preuzet će Alexandra Végh, koja će svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo iskoristiti za razvoj NK Osijeka. Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup.

Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba. U budućnosti će Klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški cilj NK Osijeka je pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan. Člana Upravnog odbora, Vladimira Čohara, na mjestu direktora zamijenit će Valentina Koprivnjak, koja je također dugi niz godina članica Upravnog odbora. Profesionalna karijera Valentine Koprivnjak predstavlja prekretnicu u hrvatskom nogometu: Valentina je bila prva žena na mjestu direktorice nogometnog kluba. Pridružila se NK Osijeku 2003. godine i od tada je u vodstvu Kluba.

Revitalizacija će se također odraziti na cjelokupno poslovanje Kluba. Cilj novog menadžmenta je stvoriti transparentniju i dinamičniju organizacijsku strukturu, dodatno ojačati odnose sa zajednicom i osigurati stabilnu gospodarsku podlogu za održivi razvoj. Uvjereni smo da Klub kroz obnovu, profesionalnu restrukturalizaciju i jedinstvenu podršku zajednice može imati uspješnu, stabilnu i ponosnu budućnost. U budućnosti će uprava nastojati dati novi zamah i dugoročnu perspektivu NK Osijeku.

NK Osijek želi zahvaliti Ferencu Szakályju na njegovom predanom radu i poželjeti Vladimiru Čoharu daljnji profesionalni uspjeh u novim izazovima koji dolaze”, poručili su iz Osijeka.