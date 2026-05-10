Osijek propustio potvrditi ostanak u SHNL-u, Istra slavila na Opus Areni

Foto: NK Osijek

Nogometaši Osijeka još jednom su propustili i matematički osigurati prvoligaški spas, nakon što su u susretu 34. kola hrvatskog prvenstva na Opus Areni izgubili od Istre 1961 sa 0-1.

Nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici, trijumfom protiv Istre Osijek bi i matematički osigurao ostanak, te poslao Vukovarce u niži rang.

Međutim, pulski sastav je slavio na Opus Areni sa 1-0 i uoči posljednja dva kola pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek i dalje ima veliku prednost, četiri boda plusa.

Pitanje pobjednika razriješio je Smail Prevljak u posljednjim trenucima prvog dijela.

U prvom poluvremenu gledali smo skroman nogomet s malo pravih prilika i puno nervoze. Domaćin je imao veći posjed, ali bez konkretnosti u završnici, dok su Puljani djelovali opasnije iz rijetkih izlazaka prema golu.

Ključni trenutak prvog dijela dogodio se u sudačkoj nadoknadi. Bila je to lijepa akcija gostiju. Josip Radošević je gotovo s centra uposlio Emila Fredriksena koji je proigrao Prevljaka, a ovaj majstorski zabio preko Ćurčije za 1-0.

Domaći strateg Tomislav Radotić je na otvaranju drugog dijela odmah napravio tri izmjene, U svlačionici su ostali Farkaš, Kolarik i Jovičić, a ušli su Vrbančić, Hasić i Bukvić. Međutim, bez velikog pomaka u igri.

U 50. minuti Osijek je prvi put malo ozbiljnije zaprijetio. Petrusenko je opalio s ruba šesnaesterca, a Kolić je siguran. U 55. minuti gosti su imali opasnu kontru, no Petrusenko je spasio ispred Prevljaka. Osijek je u završnici pokušavao barem izboriti remi, međutim nije uspio.

U posljednjem susretu ovoga kola od 18.15 sati snage će odmjeriti Slaven Belupo i Gorica.

Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduik ima 64, Rijeka 49, a Varaždin 48 bodova. Istra je peta sa 42 boda koliko ima i Lokomotiva na šestoj poziciji. Osijek je deveti sa 32 boda, četiri više od “fenjeraša” Vukovara.