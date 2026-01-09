Osijek prodao veznjaka u Južnu Koreju i doveo igrača iz Lokomotive

Podijeli :

Foto: NK Osijek

Hrvoje Babec više ni službeno nije igrač Nogometnog kluba Osijek.

Dosadašnji veznjak je po svršetku jesenskog dijela sezone izrazio želju za odlaskom u Južnu Koreju, u međuvremenu su sve zainteresirane strane postigle dogovor i sada je završen njegov transfer u FC Seoul u kojem će nastaviti karijeru. Tamo igra i hrvatski napadač Marko Divković, a donedavno je u klubu bio i engleski veznjak Jesse Lingard.

Babec je na Opus Arenu stigao u siječnju prošle godine iz latvijske Rige, odigrao je 36 natjecateljskih utakmica za Bijelo-plave i postigao četiri gola, uz tri asistencije.

“Žao nam je što suradnja nije potrajala duže, no Hrvoju svakako želimo puno sreće i uspjeha u novoj sredini”, objavili su iz NK Osijeka.