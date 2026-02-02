Osijek prodao braniča za 800 tisuća eura, gledamo ga na Sport Klubu!

Podijeli :

Osijek je prodao svog braniča. Nakon ranijih transfera Hrvoja Babeca u Južnu Koreju i Ivana Cvijanovića u Portugal, iz kluba odlazi i armenski branič Styopa Mkrtchyan (22). Karijeru će nastaviti u njemačkom drugoligašu Nunbergu.

Osijek će za ovaj posao dobiti 800 tisuća eura odštete.

Armenac je na Opus Arenu došao u ljeto 2023., najprije na posudbu, a godinu kasnije Osijek je od Ararata otkupio njegov ugovor za 300 tisuća eura.

Imao je ugovor koji je vrijedio do ljeta 2027. godine. Ove sezone upisao je 19 nastupa, a za Osijek je upisao ukupno 59 nastupa i jedan gol. Za reprezentaciju Armenije ima 23 nastupa, a prema Transfermarktu vrijedi 400 tisuća eura.

