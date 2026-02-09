Osijek prodaje jedinog napadača u klub koji je igrao protiv Dinama u EL?

Podijeli :

NK Osijek

Nakon poraza koji im je u 21. kolu HNL-a nanio Varaždin, nogometaši Osijeka ponovno se nalaze na posljednjem mjestu ljestvice.

Na Opus Areni stvari jednostavno ne funkcioniraju, a pojavile su se glasine i o novim odlascima. Naime, rumunjski mediji pišu da bi Arnel Jakupović mogao put FCSB-a.

POVEZANO Varaždin novom pobjedom skočio na treće mjesto i ostavio Osijek na dnu HNL-a

Jakupović je je ispao iz udarnog sastava momčadi, odnosno Sopić ga ne vidi u svojim planovima, pa će u Slavnoji vrlo vjerojatno doći do razlaza.

Činjenica je kako je Jakupović jedini pravi napadač Osijeka, ali napadač iz Austrije je u izlogu te je klub spreman prihvatiti ponudu koja ih bude zadovoljavala.