Osijek prodaje jedinog napadača u klub koji je igrao protiv Dinama u EL?

Nakon poraza koji im je u 21. kolu HNL-a nanio Varaždin, nogometaši Osijeka ponovno se nalaze na posljednjem mjestu ljestvice.
Na Opus Areni stvari jednostavno ne funkcioniraju, a pojavile su se glasine i o novim odlascima. Naime, rumunjski mediji pišu da bi Arnel Jakupović mogao put FCSB-a.
Jakupović je je ispao iz udarnog sastava momčadi, odnosno Sopić ga ne vidi u svojim planovima, pa će u Slavnoji vrlo vjerojatno doći do razlaza.
Činjenica je kako je Jakupović jedini pravi napadač Osijeka, ali napadač iz Austrije je u izlogu te je klub spreman prihvatiti ponudu koja ih bude zadovoljavala.
