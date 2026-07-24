Osijek predstavio Marcela Heistera

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Foto: NK Osijek

Osijek je predstavio novo pojačanje za lijevi bok. U redove slavonskog prvoligaša stigao je iskusni Marcel Heister, koji je s klubom potpisao ugovor na godinu dana uz opciju produljenja na još jednu sezonu. Njemački nogometaš, rođen 29. srpnja 1992., odmah se priključio treninzima i stavio na raspolaganje stručnom stožeru.

Heister je dobro poznato ime hrvatskim ljubiteljima nogometa jer u SHNL-u nastupa već godinama. U Osijek dolazi iz Istre 1961, a u hrvatskom prvenstvu i Kupu skupio je ukupno 176 nastupa. Prije dolaska u Hrvatsku prošao je omladinske pogone Reutlingena i nastupao za drugu momčad Hoffenheima, dok je u HNL prvi put stigao kao igrač Zadra.

Tijekom karijere nosio je i dresove Ferencvárosa, Fehérvára i Videotona u Mađarskoj, za koje je upisao ukupno 136 nastupa, a igrao je još za izraelski Beitar te bugarski Ludogorec. S Ferencvárosom je nastupio i u skupini Lige prvaka protiv Barcelone, Juventusa i Dinama iz Kijeva, dok je u Europskoj ligi igrao protiv Espanyola i moskovskog CSKA.

Heister je istaknuo kako ga je Osijek privukao jasnom vizijom kluba, trenera i sportskog direktora. Naglasio je da voli raditi s mladim igračima i pomagati im svojim iskustvom, a smatra da još uvijek fizički može odgovoriti svim zahtjevima modernog nogometa. Dodao je kako mu stil igre koji zagovara trener u potpunosti odgovara jer preferira napadački, agresivan i dinamičan nogomet te vjeruje da momčad ide u dobrom smjeru zahvaljujući energiji koju je novi trener donio.

Smatra da Osijek zaslužuje biti u vrhu hrvatskog nogometa te vjeruje da može pomoći klubu u povratku na više pozicije. Posebno je istaknuo kako je svjestan koliko klub znači svojim navijačima i gradu.

Nakon isteka ugovora s Istrom imao je nekoliko opcija za nastavak karijere, ali je rekao da nije dugo dvojio kada je saznao za interes Osijeka. Istaknuo je da Osijek smatra velikim klubom hrvatskog nogometa te da je vrlo brzo odlučio prihvatiti ponudu i nastaviti karijeru na Opus Areni.

Prilagodba mu ne bi trebala predstavljati problem jer dobro poznaje većinu novih suigrača iz međusobnih dvoboja u SHNL-u, a s Oleksandrom Petrušenkom dijelio je svlačionicu u Istri. Dodao je kako su uvjeti u Osijeku na vrlo visokoj razini te da ga je grad ugodno iznenadio, istaknuvši gostoljubivost ljudi i činjenicu da se od prvog dana osjeća dobrodošlo.

Otkrio je i da ima obiteljske veze sa Slavonijom. Njegov otac rođen je u Cerni, odakle potječu i njegovi baka i djed, zbog čega kaže da je ponosan na svoje slavonske korijene.

Sportski direktor Osijeka Kenneth Zandvliet izrazio je zadovoljstvo dolaskom iskusnog braniča.

“Vrlo smo sretni što je Marcel s nama. Heister je tip igrača kakvog uvijek želite imati u svojoj momčadi – borben je, naporno radi, usmjerava svoje suigrače i nikada nikoga ne razočara. S obzirom na svoje godine i iskustvo u Hrvatskoj ligi, on je velika vrijednost za ovu mladu momčad. Marcel je snažan i u napadačkom i u obrambenom dijelu igre te zna kakav nam je stav potreban na terenu. Imamo veliko povjerenje u njega i uvjereni smo da će nam pomoći na putu ka ostvarenju naših ciljeva.”