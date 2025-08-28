Osijek potpisao ugovore s četvoricom mladih nada, jedan je bivši hajdukovac

Podijeli :

Foto: NK Osijek

NK Osijek je u četvrtak osigurao budućnost četvorice mladih igrača. Miloš Jovičić, Krešimir Vrbanac i Matej Grahovac potpisali su ugovore do 2028. godine, dok je bivši Hajdukov junior Mateo Bačić stavio potpis na ugovor do 2026.

Ovim potpisima broj igrača koji su ovog ljeta stigli ili produžili suradnju s klubom popeo se na 17, a iz kluba najavljuju da prijelazni rok još nije zaključen. Vrbanac i Grahovac odradili su pripreme s Osijekom, dok su Jovičić i Bačić novi članovi momčadi.

Jovičić, lijevo krilo i hrvatski U-19 reprezentativac, ponikao je u Osijekovoj akademiji. Nakon odlaska u TSC iz Bačke Topole, u juniorskoj momčadi upisao je 26 nastupa uz sedam pogodaka i dvije asistencije. Za hrvatske selekcije U-18 i U-19 dosad je odigrao 12 utakmica i postigao dva gola.

„Sretan sam što sam se vratio. S kadetima sam bio prvak Hrvatske, s juniorima osvojio Kup i vjerujem da ću i s prvom momčadi ostvariti velike stvari“, rekao je po povratku.

Bačić, visoki napadač od 194 cm, prošao je omladinske škole Zadra i Hajduka, a prošlu sezonu proveo je u Sampdorijinoj Primaveri, gdje je u 31 nastupu zabio šest pogodaka i upisao dvije asistencije. Posljednji gol dao je protiv mladih igrača Milana. Već ima i HNL iskustvo. Zaigrao je za Hajduk u pobjedi 5:2 nad Lokomotivom u završnici prošle sezone.

U trenutku novih potpisa Osijek se nalazi na posljednjem, 10. mjestu ljestvice s dva osvojena boda i bez postignutog gola, a prvu priliku za prekid negativnog niza imat će u nedjelju u gostima protiv Lokomotive.