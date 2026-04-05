Osijek potopljen na Maksimiru. Malenica: Ovo se više neće ponoviti

Foto: NK Osijek

Osijek je doživio neugodan poraz u metropoli.

Nakon debakla na Maksimiru i poraza od Dinama 7:0, kapetan Osijeka Marko Malenica je rekao:

“Čestitam Dinamu, razbili su nas. Ispričavam se navijačima, ja prvi zbog svoje predstave i zbog predstave svoje ekipe. Ovo se više neće ponoviti. Sve što je moglo otišlo je na njihovu stranu. Jednostavno nismo došli na utakmicu. Moramo se pripremiti za Rijeku. Grozno smo izgledali. Moramo se resetirati”; kazao je vratar Malenica.

Ovo je Dinamu najveća prvenstvena pobjeda sezone, a sada ima 66 bodova, 13 više od drugoplasiranog Hajduka, koji ima utakmicu manje. Osijek je pretposljednji s 25 bodova, pet više od zadnjeg Vukovara.