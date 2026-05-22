Osijek pobjedom u posljednjem popravio dojam u tmurnoj sezoni

U prvoj utakmici posljednjeg 36. kola HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus Areni svladali Slaven Belupo s 2:0 i tako barem malo na samom kraju popravili inače iznimno lošu sezonu.

Osijek je suparnika iz Koprivnice slomio u drugom poluvremenu. Za 1:0 je strijelac bio Nail Omerović u 55. minuti, dok je u 62. na 2:0 povećao Miloš Jovičić.

Osječani su ostvarili tek osmu ligašku pobjedu u sumornoj sezoni, a na svojoj Opus Areni, koja je ovog petka bila poluprazna, pobijedili su i zabili prve golove prvi puta nakon 28. veljače kada je u osječkom domu pao Vukovar 1991, klub koji napušta elitni razred.

Slaven Belupo je ostao na osmom mjestu ljestvice, kao i Osijek na devetom.

Kroz cijelo prvo poluvrijeme dominirao je Osijek, ali unatoč tri-četiri odlične prilike do odmora se rezultat nije mijenjao. Najveći krivac za to je bio iznimno inspirirani gostujući vratar Čović.

Prvo uzbuđenje se dogodilo u petoj minuti kada su dva pokušaja Osječana blokirana. Tri minute kasnije je pucao Jovičić potom i još opasnije Bukvić, ali je u oba slučaja dobro reagirao spomenuti Čović.

Prvu šansu je Slaven Belupo imao u 12. minuti kada je Nestorovski volej udarcem pucao pored vrata. Sve do kraja prvog poluvremena isključivo je prijetio Osijek, ali posljednju prepreku, gostujućeg vratara, nisu domaćini uspjeli slomiti.

U 30. minuti je zaprijetio Bubanja, dvije minute kasnije opet Bukvić pa u 39. minuti i Jakupović, ali sve su lopte završavale u rukama vratara Slaven Belupa koji je s potpunim pravom bio uvjerljivo najbolji igrač prvih 45 minuta.

Sve propušteno u prvom dijelu Osijek je brzo naplatio početkom nastavka. U 55. minuti je poveo kada je Omerović dobro naciljao suprotni kut za 1:0, dok je već u 62. minuti bilo 2-0. Veliki dio posla obavio je Jakupović odličnom asistencijom, a Jovičić je iz jednostavne situacije bio egzekutor za 2:0.

Nakon ekspresna dva gola Osijeka smirila se utakmica do kraja. Domaćin se zadovoljio vodstvom, a Slaven Belupo je ionako ostavljao dojam nezainteresiranosti za nešto ozbiljnije od samog početka.

U nastavku petka još će na Poljudu od 18.15 sati igrati Hajduk i Vukovar 1991 koji je ispao iz elitnog razreda.

Preostale tri utakmice na rasporedu su u subotu. Od 16 sati će igrati Varaždin – Istra 1961 i Rijeka – Gorica, dok je posljednja utakmica sezone zagrebački derbi Dinamo – Lokomotiva na maksimirskom stadionu od 18.45 sati.