Osijek izvukao bod s igračem manje i bacio Vukovar na dno HNL-a

MIKOLAJ BARBANELL ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver Images

U prvoj nedjeljnoj utakmici 14. kola HNL-a Osijek je na Opus Areni ugostio Lokomotivu. Nije izgledalo dobro za Osječane koji su gubili 1:0 i imali igrača manje, ali su uspjeli izvući bod golom Luke Jelenića u drugom dijelu. Ovi bodom preskočili su Vukovar te su sada deveti u HNL-u.

Lokomotiva je povela u 43. minuti golom Marka Pajača iz jedanaesterca, a izjednačio je Luka Jelenić u 78. minuti. Osijek je od 28. minute igrao s igračem manje nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Oleksander Petrusenko.

Prvu ozbiljniju priliku imao je domaćin u 15. minuti. Pucao je Šopov malo izvan kaznenog prostora, Posavec je obranio, a na odbijenu loptu je natrčao Bukvić i pucao iskosa s desne strane. Međutim, vratar Lokomotive je odličnom obranom još jednom sačuvao svoju mrežu. Gosti su zaprijetili u 22. minuti, no udarac Krivaka je Malenica lagano zaustavio.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 28. minuti kada je domaći veznjak Petrusenko isključen zbog drugog žutog kartona. Ukrajinac je prvi žuti dobio u četvrtoj minuti, a nakon što je u 28. oštrim prekršajem zaustavio Antolića morao je ranije na tuširanje. Bio je to već četvrti crveni karton igrača Osijeka ove sezone. Samo Slaven Belupo ima više, pet.

Novi problemi za domaćine stigli su u 43. minuti. Guedes je na rubu kaznenog prostora pokušao izbiti loptu, ali je udario Boškovića po nozi, a sudac Vukančić je nakon asistencije VAR-a dosudio kazneni udarac. Pajač je bio siguran dovevši goste do prednosti.

Lokomotiva je u 57. minuti možda mogla i zaključiti priču, sjajno je Kolinger pucao “škaricama” sa 7-8 metara, no Malenica je to uspio “izvaditi” i ostalo je 0-1. Sjajnu priliku Lokomotiva je imala i u 61. minuti. Pucao je Stojaković, ali je Jelenić glavom s crte spasio siguran gol.

Prvu ozbiljniju priliku u nastavku Osijek je imao u 70. minuti, pucao je Peček, ali preko gola. Osam minuta kasnije domaćin je s igračem manje ipak uspio izjednačiti. Nakon ubačaja iz auta, lopta je došla do Cvijanovića koji je glavom prebacio do Jelenića, a ovaj s desetak metara snažnim udarcem pogodio gornji desni kut nemoćnog Posavca.

Gosti su novu veliku priliku imali u 86. minuti, Pajač je ubacio s lijeve strane oštru prizemnu loptu, ali Stojaković svega pet, šest metara od Malenice, bio neprecizan. Još bolju priliku gosti su imali u sudačkoj nadoknadi. Nakon ubačaja Stojaković je pucao petom, Malenica je obranio, a na odbijanac je natrčao Virgili prebacivši vrata.

U derbiju kola Rijeka je u subotu na Rujevici deklasirala Hajduk sa 5-0 uz tri gola Tonija Fruka (5, 22, 32). Po jednog su postigli Samuele Vignato (51) i Luka Menalo (86).

Dinamo je porazio Varaždin sa 3-1. Za “Modre” su zabili Sergi Dominguez (31) i Arber Hoxha (37, 53). U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

U prvom dvoboju 14. kola u petak je Slaven Belupo na domaćem terenu u Koprivnici nadigrao Vukovar 1991 s 4-1. Po dva pogotka su za Slaven Belupo postigli Jagušić i Nestorovski.

Hajduk vodi na ljestvici sa 29 bodova, Dinamo ima bod manje, a treći je Slaven Belupo sa 21 bodon. Lokomotiva je šest sa 18 bodova, dok Osijek drži deveto mjesto sa 11 bodova, kao i posljednji Vukovar 1991.