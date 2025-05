Osijek imao pobjedu u rukama, Lokomotiva utišala Opus Arenu u 90. minuti!

Podijeli :

xxIvanxPericx via Guliver

Nogometaši Osijeka i Lokomotive osvojili su po bod u prvoj utakmici 34. kola HNL-a odigranoj na Opus Areni, a konačan rezultat dvoboja bio je 1-1.

Hrvoje Babec je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za Osijek. Lokomotiva je izjednačila u 90. minuti, a strijelac je bio Mirko Sušak.

Dva kola prije kraja Osijek je s 41 bodom ostao na sedmoj poziciji, a Lokomotiva je s 35 bodova na predzadnjem, devetom mjestu. Zadnji je Šibenik koji ima samo 28 bodova, nakon što su mu odlukom HNS-a oduzeta dva boda, zbog nepodmirenih financijskih obveza prema bivšim trenerima.

Vodeća Rijeka ima 59 bodova, jedan više od Dinama, a tri više od Hajduka.

Odlično je Osijek započeo dvoboj, pokazao da će krenuti po četvrtu uzastopnu pobjedu, ali prvu veliku priliku imala je Lokomotiva u 10. minuti. Po lijevom boku se u kazneni prostor sjutio Robert Mudražija, poslao povratnu loptu u sredinu, gdje je naletio Komnen Andrić, ali je loše pucao i promašio cijeli gol.

Već u sljedećem napadu Osječani su to kaznili. Hernani se spletom okolnosti našao sam pred Zvonimirom Šubarićem, ali je vratar Lokomotive spriječio pogodak. No, samo je uspio odbiti loptu, do koje su opet došli domaći nogometaši. Dugo su kombinirali po lijevom boku, da bi lopta došla do Hrvoja Babeca koji je preciznim i snažnim udarcem s više od 20 metara pogodio gornji desni kut.

Imali su Osječani priliku udvostručiti svoju prednost u prvom poluvremenu, kad je u 37. minuti Hernani ponovno izbio sam ispred Šubarića, ali je gostujući vratar obranio pokušaj loba portugalskog napadača.

I početak drugog poluvremena je prošao u nadmoći Osijeka, a dvije dobre prilike za novi pogodak nije iskoristio Domagoj Bukvić. Prvo je u 49. minuti iz blizine poslao loptu preko gola, a u 66. minuti je njegov pokušaj iskosa s desetak metara obranio Šubarić.

Lokomotivini pokušaji da dođe u priliku za pogodak su Osječani uspješno zaustavljali. No, kad su se izabranici Simona Rožmana našli nadomak četvrtoj uzastopnoj pobjedi, u 90. minuti su dopustili gostima da se u Zagreb vrate s bodom.

Mario Cvitanović je pogodio s izmjenama, jer su akciju za izjednačenje izveli “rezervisti”. Denis Bušnja je sve pripremio i odličnom loptom popratio utrčavanje Mirka Suška u kazneni prostor. Lokomotivin napadač je odlično primio loptu, a kad mu se Marko Malenica bacio prema nogama, hladnokrvno je prebacio osječkog vratara i svojim drugim ovosezonskim golom donio bod Lokomotivi, samo četiri minute nakon što je ušao u igru.

U subotu će 34. kolo biti nastavljeno dvobojima koji mogu biti odlučujući u utrci za prvaka. Šibenik će na Šubićevcu ugostiti Rijeku od 17 sati, a Dinamo će od 19.45 sati na Maksimiru dočekati koprivnički Slaven Belupo.