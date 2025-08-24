OSIJEK – HAJDUK (OD 18.30): Splićani bez poraza i Rebića na teško gostovanje u Opus Arenu

Derbi dvoboj 4. kola SHNL u Opus Areni igrat će nogometaši Osijeka i Hajduka. Splićani u Slavoniju stižu nakon tri domaće prvenstvene pobjede i devet osvojenih bodova, dok su izabranici Simona Rožmana u prva tri kola osvojili samo dva boda. Tekstualni prijenos možete pratiti na web stranici Sportkluba
Osijek dočekuje Hajduk u derbiju kola, ovo su mogući sastavi
Danas od 18:30 na Opus Areni igra se derbi 4. kola SuperSport HNL-a, a u goste Osijeku dolazi Hajduk. Osijek u prve tri utakmice ima samo dva boda i još uvijek nije zabio nijedan gol, što zabrinjava trenera Simona Rožmana. Dobra vijest za domaće je mogući povratak Anela Jakupovića, austrijskog napadača koji je u 31 nastupu za Osijek zabio deset golova, iako ove sezone još nije igrao.
Mogući sastavi.
Asanović otkrio što misli o Garciji
Legendarni veznjak Hajduka i hrvatske reprezentacije, Aljoša Asanović, najavio je susret za Sportske novosti:
“Baš me zanima kako će se Garcijin sastav nadigravati s jačim momčadima”, rekao je Asanović, koji je trenutačno zaposlen u UEFA-i.
Rožman: Želim najjači Hajduk da vidimo gdje smo
Hajduk je u prve tri utakmice upisao maksimalan učinak od tri pobjede, jednako kao i vodeći Dinamo, ali zbog slabije gol-razlike nalazi se na drugom mjestu. Osijek je startao lošije – nakon tri kola ima samo dva boda i još nije postigao gol.
Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Osijeka Simon Rožman:
Garcia: Hajduk donosi puno klikova
Na koga ne mogu računati Rožman i Garcia
Osijek: Kemal Ademi, Anton Matković
Hajduk: Mihael Žaper, Marino Skelin, Niko Sigur, Ante Rebić
Evo kako to vide kladionice
Remi - 3.50
Pobjeda Hajduka - 2.40
