OSIJEK – HAJDUK (OD 18.30): Splićani bez poraza i Rebića na teško gostovanje u Opus Arenu

Nogomet 24. kol 202515:17 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Derbi dvoboj 4. kola SHNL u Opus Areni igrat će nogometaši Osijeka i Hajduka. Splićani u Slavoniju stižu nakon tri domaće prvenstvene pobjede i devet osvojenih bodova, dok su izabranici Simona Rožmana u prva tri kola osvojili samo dva boda. Tekstualni prijenos možete pratiti na web stranici Sportkluba

14:58

Osijek dočekuje Hajduk u derbiju kola, ovo su mogući sastavi

Danas od 18:30 na Opus Areni igra se derbi 4. kola SuperSport HNL-a, a u goste Osijeku dolazi Hajduk. Osijek u prve tri utakmice ima samo dva boda i još uvijek nije zabio nijedan gol, što zabrinjava trenera Simona Rožmana. Dobra vijest za domaće je mogući povratak Anela Jakupovića, austrijskog napadača koji je u 31 nastupu za Osijek zabio deset golova, iako ove sezone još nije igrao.

Mogući sastavi.

14:57

Asanović otkrio što misli o Garciji

Legendarni veznjak Hajduka i hrvatske reprezentacijeAljoša Asanović, najavio je susret za Sportske novosti:

“Baš me zanima kako će se Garcijin sastav nadigravati s jačim momčadima”, rekao je Asanović, koji je trenutačno zaposlen u UEFA-i.

14:55

Rožman: Želim najjači Hajduk da vidimo gdje smo

Hajduk je u prve tri utakmice upisao maksimalan učinak od tri pobjede, jednako kao i vodeći Dinamo, ali zbog slabije gol-razlike nalazi se na drugom mjestu. Osijek je startao lošije – nakon tri kola ima samo dva boda i još nije postigao gol.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Osijeka Simon Rožman:

14:53

Garcia: Hajduk donosi puno klikova

Osijek i Hajduk u četvrtom kolu SuperSport HNL-a sastaju se na Opus Areni u nedjelju u 18:30. Ovako je dvoboj najavio trener Hajduka Garcia. 
14:49

Na koga ne mogu računati Rožman i Garcia

 

Osijek: Kemal Ademi, Anton Matković

Hajduk: Mihael Žaper, Marino Skelin, Niko Sigur, Ante Rebić

14:47

14:46

Evo kako to vide kladionice

Pobjeda Osijeka - 3.40

 

Remi - 3.50

Pobjeda Hajduka - 2.40

14:45

Tko sudi?

 Glavni sudac je Patrik Pavlešić, a pomoćnici su mu Luka Pajić i Ivan Starčević. Ante Čulina je četvrti sudac, a u VAR sobi su Ante Čuljak i Kruno Šarić.

