Oršić nakon potpisa za Dinamo: ‘Sretan sam jer me navijači vole, ovo je oduvijek bio moj klub’

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Foto: GNK Dinamo Zagreb

Mislav Oršić ponovno je postao igrač Dinama. Iskusni 33-godišnji krilni napadač, jedan od najomiljenijih igrača među navijačima i najbolji strijelac kluba u europskim natjecanjima, vraća se na Maksimir nakon tri i pol godine. Potpisao je višegodišnji ugovor te će ponovno nositi prepoznatljivi dres s brojem 99.

“Stvarno sam sretan jer me navijači vole, a ja, s druge strane, imam odgovornost da im vratim za to na terenu. Dinamo je oduvijek bio moj klub i pred nama su ove sezone veliki izazovi. Spreman sam za sve što nas čeka”, rekao je Oršić po dolasku u Dinamo za klupsku televiziju.

Oršić je prvi put napustio Dinamo u siječnju 2023. godine nakon što je za klub odigrao 216 utakmica, postigao 91 pogodak i upisao 45 asistencija. Tijekom tog razdoblja ostavio je dubok trag, a posebno se pamte njegovi golovi protiv Tottenhama, Atalante i Chelseaja.

Nakon odlaska iz Zagreba prešao je u Southampton u transferu vrijednom 5,75 milijuna eura. U Engleskoj se zadržao kratko, a potom je potpisao za Trabzonspor. Međutim, ubrzo nakon dolaska u Tursku doživio je tešku ozljedu koljena zbog koje je izbivao s terena osam mjeseci.

Po povratku nogometu karijeru je nastavio u Pafosu, kojem se priključio početkom 2025. godine. S ciparskim je klubom osvojio naslov prvaka, sezonu kasnije i ciparski Kup, a nastupio je i u Ligi prvaka, gdje je Pafosu vrlo malo nedostajalo za prolazak u nokaut fazu natjecanja.