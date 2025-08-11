Opozicija bi mogla odgoditi izglasavanje novog Dinamovog Statuta?

Podijeli :

Izvršni odbor Dinama danas bi trebao predstaviti konačan prijedlog novog Statuta, no stvar bi mogla usporiti maksimirska opozicija.

Planirano je da se broj skupštinara smanji sa 60 na 50, a birat će ih članovi kluba putem izbornih lista. Izvršni i Nadzorni odbor spojit će se u jedinstveno tijelo, Nadzorni odbor, koje će biti formirano prema pobjedničkoj listi. Dosadašnje dvije funkcije, predsjednika kluba i predsjednika Uprave, zamijenit će samo jedna – predsjednik kluba.

Za donošenje novog Statuta potrebna je podrška 40 skupštinara, a zasad nije sigurno ima li trenutna vlast dovoljan broj glasova. Prvotni sastav Skupštine brojao je 35 članova s liste tadašnjeg predsjednika Mirka Barišića i 25 s liste Dinamovog proljeća. Zajec je do pobjede stigao s 31 glasom, nakon čega se Barišićeva skupina raspala i mnogi su promijenili stranu. Germanijak piše da je Skupština posljednjih godinu dana donosila jednoglasne odluke.

Ipak, opozicija zamjera što nije sudjelovala u izradi prijedloga novog Statuta te smatra da su isključeni iz procesa vođenja kluba. Nedavno su se u Karlovcu okupili na velikom sastanku gdje je domaćin bio Nikola Hanžel, poznat kao jedan od najglasnijih protivnika demokratizacije kluba. Isti izvor dodaje da on i Barišić sada pokušavaju okupiti skupinu koja bi s dvadesetak glasova odgodila izglasavanje Statuta.

U prilog zabrinutosti vladajućih ide i činjenica da Miroslav Par još nije preuzeo funkciju šefa klupskog PR-a i napustio Skupštinu. Ako to napravi, na njegovo bi mjesto došao netko s Barišićeve liste i ojačao opoziciju. Osim toga, tu je i sukob između jednog člana Nadzornog i jednog člana Izvršnog odbora, koji je, prema tvrdnjama, izbio i izvan okvira kluba, što svemu dodaje dodatnu političku težinu.