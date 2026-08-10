Oglasio se predsjednik Hajduka nakon povika Torcide: Evo što je najavio

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon neočekivanog remija Hajduka i Istre (2:2) na Poljudu, koji je ispraćen skandiranjem Torcide "Uprava, odlazi", dan poslije oglasio se predsjednik splitskih Bilih Ivan Bilić.

Prvi čovjek kluba komentirao je loš ulazak u prvenstvo i atmosferu uoči ključnih europskih izazova. Bilić je za Dalmatinski portal otvoreno priznao da u klubu vlada razočaranje ostvarenim rezultatom, a najavio je i kako na Poljudu intenzivno rade na jačanju igračkog kadra.

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“Svjesni smo opravdanog nezadovoljstva i dojam svih u Klubu je da smo sinoć izgubili utakmicu. Nismo dobro krenuli u prvenstvo, ali imamo dovoljno vremena za ispraviti loš start. Aktivno radimo na dovođenju nekoliko igrača koji će dodatno osnažiti momčad”, poručio je predsjednik Hajduka.

Svu pažnju i resurse na Poljudu sada usmjeravaju prema uzvratnom dvoboju europskih kvalifikacija protiv litavskog Žalgirisa, u kojem Bijeli traže prolazak i nastavak puta prema grupnoj fazi.

“Fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici protiv Žalgirisa te nastavku europskog puta. Imamo veliku priliku da nakon više od 15 godina izborimo ulazak u grupnu fazu europskog natjecanja i klubu osiguramo stabilniju budućnost”, naglasio je Bilić.

Za kraj, prvi čovjek kluba poslao je apel navijačima, istaknuvši da se do željenog iskoraka može doći isključivo zajedništvom.

“Do tog cilja možemo doći jedino zajedno, zato pozivamo navijače da nam budu glasna i snažna podrška na putu prema play offu Konferencijske lige”, zaključio je Ivan Bilić.