Oglasio se Lamine Ba nakon rasističkog vrijeđanja: ‘Nitko nije ponosniji od mene što sam crn’

Foto: NK Varaždin

Deveto kolo HNL-a otvoreno je pobjedom Istre 1961 protiv Varaždina na Aldo Drosini, ali glavni događaj s utakmici nije vezan sa sportom, već s nečim potpuno drugačijim. Riječ je o rasističkom vrijeđanju stopera Varaždina Laminea Baa pred kraj utakmice.

Mauretanski stoper u 88. minuti je čuo ružne povike s tribina nakon čega je Patrik Pavlešić nakratko prekinuo susret. Utakmica se nastavila te je Istra sačuvala vodstvo od 1:0 i upisala pobjedu.

Nakon susreta se na svom Instagram profilu oglasio Lamine Ba:

“Za vrijeme utakmice protiv Istre, oko 88. minute, netko je iz publike zavikao “banana” prema meni. U 2025. godini se to ne bi smjelo više događati. Rasizam nema mjesta u ovom svijetu, a još manje na mjestu gdje ima djece.

Iskreno, nije me briga za tu riječ. Nitko nije ponosniji od mene što sam crn. Ali sljedeći put, ako mi netko želi nešto reći, barem imajte hrabrosti mi to reći u lice poslije utakmice. Kukavice.”